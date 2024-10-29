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Рустам Минниханов наградил за заслуги перед РТ старообрядца Ивана Султанова
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на Всероссийском старообрядческом форуме «Традиционные семейные ценности» наградил за заслуги перед Республикой Татарстан Ильяса Султанова (в старообрядчестве Ивана Султанова) – водителя гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 12273.
Как ранее писал «Татар-информ», секретарь Казанской общины христиан Древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-Поморского согласия ушел по контракту на СВО летом прошлого года.
Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Иван Султанов награжден «за особый вклад в сохранение и развитие духновно-нравственных ценностей, отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
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