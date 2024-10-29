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Общество 29 октября 2024 12:13

Рустам Минниханов наградил за заслуги перед РТ старообрядца Ивана Султанова

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Рустам Минниханов наградил за заслуги перед РТ старообрядца Ивана Султанова
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на Всероссийском старообрядческом форуме «Традиционные семейные ценности» наградил за заслуги перед Республикой Татарстан Ильяса Султанова (в старообрядчестве Ивана Султанова) – водителя гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 12273.

Как ранее писал «Татар-информ», секретарь Казанской общины христиан Древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-Поморского согласия ушел по контракту на СВО летом прошлого года.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Иван Султанов награжден «за особый вклад в сохранение и развитие духновно-нравственных ценностей, отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».

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