Всероссийский форум старообрядцев соберет в Казани гостей из Австралии, США и Швейцарии

В Казани 29 и 30 октября будет проходить Всероссийский старообрядческий форум с международным участием. Обсудить традиционные семейные ценности в столицу Татарстана приедут старообрядцы не только из разных уголков России, ближнего зарубежья, но и, например, из Австралии, США, Швейцарии. С приветственным словом к ним, как ожидается, обратится Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Форум будет площадкой для обмена мнениями, обсуждения лучших практик и разработки современных инициатив, направленных на поддержку семейных институтов. Наша община всегда была и остается хранительницей этих ценностей, основываясь на многовековых традициях духовных принципов. Старообрядцы – это не просто группа людей, это сообщество, которое с любовью и уважением относится к семье, создавая многодетные семьи и воспитывая трудолюбие и патриотизм. Мы гордимся, что каждый из нас стремится создать крепкие и счастливые семьи, которые являются основой нашего общества и залогом его процветания. Мы готовы поделиться этим богатым опытом и знаниями с каждым, кто открывает двери своего сердца для истинных ценностей», – анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» епископ Казанско-Вятский, Санкт-Петербургский и Тверской Русской Православной Старообрядческой Церкви Евфимий (Дубинов).

Он также отметил, что к участию в форуме приглашаются не только старообрядцы, но и все заинтересованные лица: «педагоги, ученые, социологи, политики и другие активные люди». Вместе, уверен он, участники смогут выработать эффективные решения для возрождения интереса к семейным интересам и ценностям.

Всероссийский форум старообрядцев приурочен к Году семьи в России. Его инициатором выступила Казанско-Вятская епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви, а всестороннюю поддержку оказал Раис РТ.

«Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в предоставлении возможности высказать свое слово, высказать свою позицию старообрядцам. Привыкли, что старообрядчество немного задвигают на дальний план и особо слова не предоставляют, тогда как они являются носителями традиций, которые проверены веками. То, что сейчас такая позиция и у общества, и у власти – слышать, анализировать прежний опыт – это очень похвально и ценно», – подчеркнул благочинный Казанско-Вятской епархии РПСЦ, настоятель храма Казанской иконы Пресвятой богородицы в Казани протоиерей Геннадий (Четвергов).

В первый день площадкой форума «Традиционные семейные ценности» станет Национальная библиотека Татарстана. Здесь в конференц-зале пройдет пленарное заседание, участниками которого станут около 200 представителей старообрядчества из разных уголков мира.

«Гостей будут ждать не только доклады самого форума, но и выставки. Благодаря им можно будет раскрыть старообрядчество во всех сферах и деятельности. Будут присутствовать на форуме многодетные старообрядческие российские семьи, а также приедут старообрядцы из-за рубужа – из Австралии, США, Румынии, Уганды, Молдавии и других стран», – рассказал иконом, настоятель Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской РПСЦ иерей Роман (Донцов).

На первом этаже Нацбиблиотеки встречать гостей будет выставка, посвященная старообрядцам, их вере, семейным ценностям и трудолюбию. В инсталляциях можно будет увидеть старообрядческие иконы, старинную утварь, а также одежду и предметы крестьянского быта, а в третьей части – экспонаты по купеческой тематике.

«Как говорят исследователи, около 60% капитала всей Российской Империи принадлежало именно купцам-старообрядцам. Наше старообрядческое сообщество всегда было передовым, деятельным и имело передовые технологии в своих руках», – напомнил Донцов.

Будет и выставка, посвященная деятельности современных семей старообрядцев, которые занимаются предпринимательством, рукоделием, пчеловодством, архитектурой. На самом форуме об опыте сохранения веры в эмиграции расскажет гость из Сиднея (Австралия), бизнесмен Михаил Овчинников. О своем пути к старообрядчеству расскажет американец Роман (Роберт) Стабблбайн, а также швейцарец Вениамин (Бениамин) Форстер, переехавший в Россию ради создания старообрядческой семьи с русской женщиной и занимающийся теперь пчеловодством.

На втором этаже Нацбиблиотеки РТ разместятся еще две выставки. Одну составят фотографии на тему семьи и семейных ценностей, на которых запечатлены реальные старообрядческие семьи. На второй будут представлены старообрядческие костюмы как старинные, так и современные, богослужебные и бытовые, торжественные.

В конце первого дня форума в Кафедральном старообрядческом соборе с древнерусскими церковными песнопениями выступит мужской старообрядческий хор из Ростова-на-Дону «Параклит». На мероприятие вход будет свободным.

Второй день форума пройдет в Свияжске. Здесь состоится круглый стол «Старообрядческая семья и образование: проблемы, опыт решения, перспективные модели». Также будет открыта выставка картин художников-старообрядцев. Будут представлены работы, например, московских художников – члена-корреспондента Академии художеств Олега Молчанова и Дмитрия Гусева.

Пленарное заседание форума можно будет посмотреть онлайн и в записи на сайте Русской Православной Старообрядческой Церкви и на странице «ВКонтакте» Музея истории старообрядчества Казани.