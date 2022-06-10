Рустам Минниханов наградил Ильсура Метшина почетной грамотой Президента России

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил мэру Казани Ильсуру Метшину почетную грамоту Президента России за вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий. Церемония прошла сегодня в Казанском Кремле и была приурочена к предстоящему празднику — ко Дню России.

Ряд выдающихся татарстанцев были отмечены республиканскими и федеральными наградами, среди них орден Пирогова, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За спасение погибавших», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и «Дуслык», медаль «За доблестный труд» и пр.

Руководитель республики искренне поблагодарил жителей республики за их преданность своему делу и поздравил с предстоящим Днем России.