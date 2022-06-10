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Ру Тат
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Официальная хроника
10 июня 2022  14:14

Рустам Минниханов наградил Ильсура Метшина почетной грамотой Президента России

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил мэру Казани Ильсуру Метшину почетную грамоту Президента России за вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий. Церемония прошла сегодня в Казанском Кремле и была приурочена к предстоящему празднику — ко Дню России. 

Ряд выдающихся татарстанцев были отмечены республиканскими и федеральными наградами, среди них орден Пирогова, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За спасение погибавших», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и «Дуслык», медаль «За доблестный труд» и пр. 

Руководитель республики искренне поблагодарил жителей республики за их преданность своему делу и поздравил с предстоящим Днем России. 

#Рустам Минниханов #Ильсур Метшин
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