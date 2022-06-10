«Делаете республику сильной»: Минниханов наградил выдающихся татарстанцев ко Дню России

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские и федеральные государственные награды татарстанцам, внесшим выдающийся вклад в развитие республики. Церемония состоялась в Казанском Кремле и была приурочена к предстоящему празднику — ко Дню России.

Поприветствовав участников награждения, Президент республики отметил символизм нынешнего торжества — оно проходит в преддверие одного из ключевых праздников страны.

«Мы гордимся, что живем и работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием. Благодаря созидательному труду многих поколений, поддержке федерального центра и лично Президента России Владимира Путина сегодня наша республика является передовым, опорным регионом страны», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что Татарстан последовательно воплощает на практике шаги по улучшению жизни граждан, строительству сильной России.

«Благодаря энергии и таланту людей, увлеченных своим делом, в том числе находящихся в этом зале, воплощаются самые смелые идеи в экономике, науке, образовании, медицине, культуре и других, не менее важных отраслях», – сказал Президент Татарстана, обращаясь к присутствующим в зале.

По словам Минниханова, именно от них зависит успешное социально-экономическое развитие страны, преодоление серьезных вызовов и рост могущества государства. Отдельно руководитель республики подчеркнул вклад присутствующих в зале сотрудников Росгвардии, которые проявили мужество и героизм в деле отстаивания интересов Родины и мирного будущего наших граждан.

«Мы гордимся вами. Дорогие друзья, ваш талант, трудолюбие, стойкость и мужество делает нашу республику сильной и процветающей», — резюмировал Рустам Минниханов.

В заключение своей речи он подчеркнул, что все награждаемые – люди, достойные высоких государственных наград. Президент Татарстана искренне поблагодарил их за преданность своему делу и еще раз поздравил с предстоящим Днем России.

По окончании вступительной части состоялась торжественная церемония: Президент РТ вручил орден Пирогова, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За спасение погибавших», ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и «Дуслык», медаль «За доблестный труд», благодарности Президента России и другие почетные награды.

