Смотреть, где источники роста: Минниханов рассказал на «Иннопроме», как строить промпарки

Годовой оборот индустриальных парков в Татарстане превысил 400 млрд рублей. Выручка резидентов только одного КИП «Мастера» достигла 228 млрд рублей, почти столько же получает материнская компания КАМАЗ. Президент РТ Рустам Минниханов на «Иннопроме» в Екатеринбурге анонсировал новые предложения Татарстана для развития промпарков в целом в России.

В деловой программе на площадке «Иннопрома» заявлено более 350 спикеров и экспертов, а также руководители бизнеса и профессиональные участники из 50 стран мира. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иннопром», как ожидается, посетят более 40 тыс. человек

Главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России – выставка «Иннопром» открылась сегодня в Екатеринбурге. Тема форума этого года – «Промышленные переходы: от вызовов к новым возможностям».

В первый день выставка работала ограниченное время – с утра и до обеда, далее ожидалось прибытие Премьер-министра России Михаила Мишустина. Поэтому доступ в «Екатеринбург-Экспо» ограничили по соображениям безопасности. А желающих попасть на выставку было столько, что на дорогах рядом со зданием образовались пробки. Люди выходили из машин и шли пешком. Затор возник и перед входом в «Екатеринбург-Экспо».

В целом за четыре дня, как ожидается, площадку «Иннопрома» посетят более 40 тыс. человек. В деловой программе заявлено более 350 спикеров и экспертов, а также руководители бизнеса и профессиональные участники из 50 стран мира.

Прибыв на форум, Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, в том числе стенд республики, где были представлены инновационные разработки предприятий. Его сопровождал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», – отметил Президент РТ. Фото: president.tatarstan.ru

«Самое главное для нас – закрыть все обязательства перед людьми»

Перед началом деловых сессий Президент РТ провел ряд переговоров. В частности, Рустам Минниханов встретился с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником Президента Турции Хасаном Бююкдеде.

Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году торговый оборот между республиками составил 564 млн долларов – в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В первом квартале – 142,7 млн долларов.

«Мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией», – отметил Президент РТ.

Он подчеркнул, что связи Татарстана и Турции не ограничиваются торгово-экономической сферой. «У нас братские связи. Искренне благодарны руководству Турции за оказание максимальной поддержки для развития наших контактов. Мы благодарны турецким инвесторам, за то, что поверили в нас и успешно работают», – отметил Рустам Минниханов.

Руководитель республики не обошел вопрос, связанный с турецкой компанией «Гемонт». Напомним, рабочие компании строили этиленовый комплекс на «Нижнекамскнефтехиме» еще до сделки «ТАИФа» с СИБУРом. Однако российский нефтегигант не захотел продолжить работу с турецкими строителями и решил расторгнуть контракт.

Президент РТ отметил активность посла Турции в урегулировании этого вопроса. «Самое главное для нас – закрыть все обязательства перед людьми, нам важно, чтобы люди не пострадали. Сейчас этот вопрос уже решается», – сказал Рустам Минниханов.

В свою очередь заместитель министра промышленности и технологий Турции заявил, что именно личное вмешательство Президента РТ позволило ускорить решение вопроса. «Понимаем, что, если бы не ваше личное вмешательство, мы бы не смогли так быстро решить этот вопрос», – сказал замминистра.

Также Рустам Минниханов провел встречу с Акимом Костанайской области Казахстана Архимедом Мухамбетовым. Казахстан выступает страной-партнером выставки «Иннопром-2022». В прошлом году татарстано-казахстанский товарооборот составил 629,6 млн долларов. На встрече обсудили возможность увеличения экспорта и импорта.

Алексей Беспрозванных:«Каждый год возникают новые вызовы, и мы обсуждаем на площадке “Иннопрома” проблемы промышленных предприятий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть регионы-лидеры, куда предприятия готовы заходить»

Деловая программа форума началась с сессий. Рустам Минниханов принял участие в заседании под названием «Точки сборки производственных цепочек – роль инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон в промышленном переходе». Очевидно, что Президента Татарстана пригласили поделиться опытом, ведь среди субъектов республика одна из наиболее продвинутых в создании инфраструктуру для бизнеса.

Модерировал дискуссию заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Он сообщил, что сегодня в России насчитывается более 3,5 тыс. резидентов особых экономических зон и индустриальных парков. Западные санкции повлияли на часть из них. Например, доля компаний с иностранным капиталом в общем объеме инвестиций составляет более половины.

«Каждый год возникают новые вызовы, и мы обсуждаем на площадке “Иннопрома” проблемы промышленных предприятий. Мы провели опрос среди регионов – что мешает запуску предприятий. Самый частый ответ, который возникал – длительная процедура запуска предприятий. И не во всех регионах развитая инфраструктура. Есть регионы-лидеры, куда предприятия готовы заходить. Однако если посмотреть, то наблюдается дисбаланс: Центральный федеральный округ – лидер по количеству инфраструктуры, но если пойти на Восток – то есть проблемы», – дал почву для обсуждений Беспрозванных.

Он отметил, что ведомство пришло к тому, что нужны «инструменты, которые позволили бы предприятиям не тратить столько времени на их создание».

Он задал спикерам общий вопрос: «Какие меры поддержки должны быть задействованы на федеральном и региональном уровнях?» Обращаясь к Президенту Татарстана модератор конкретизировал: «Какие меры нужны региону для создания производственного развития? Какие шаги по развитию промышленной инфраструктуры принимает Татарстан?». И тут же представил республику – это лидер по количеству парков, объемам реализации продукции их резидентов: в Татарстане 22 индустриальных парка и две особые экономические зоны – «Алабуга» и «Иннополис».

Он отметил активную позицию Татарстана в поддержке индустриальных парков и напомнил, что именно по предложению республики было изменено постановление Правительства РФ №1119. Документ предполагает компенсацию регионам средств на строительство инфраструктуры для промпарков. Субъект инвестирует, например, в коммуникации, инвестор начинает выпускать продукцию, налоги поступают в бюджет, затраты региона возмещаются. Изначально на это отводилось только три года. Благодаря Татарстану этот период увеличили сначала до 5 лет, а затем удалось продлить и до 15 лет. В результате регионы получили дополнительный инструмент для развития.

Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость распространения мер поддержки на малые парки, расположенные в небольших городах Фото: president.tatarstan.ru

«Нужны меры поддержки по возмещению100% затрат на инфраструктуру»

Рустам Минниханов подтвердил, что для развития малого и среднего бизнеса нужна инфраструктура. Он сообщил, что в республике создано 96 промпарков, в которых размещено порядка 1,5 тыс. резидентов и создано более 52 тысяч рабочих мест. Оборот предприятий-резидентов индустриально-промышленных парков Татарстана в прошлом году составил более 400 млрд рублей.

Он предложил расширить программу, связанную с тем самым постановлением 1119. «И дискриминации управляющих компаний не должно быть. Сейчас госкомпании возмещается 100% затрат на инфраструктуру, частной – 50%», – считает Рустам Минниханов.

Президент РТ обратил внимание на необходимость распространения мер поддержки на малые парки, расположенные в небольших городах, где вопрос развития МСП и занятости населения стоит особо остро.

Хорошим инструментом поддержки он назвал промышленную ипотеку, которую предложил разработать Президент России Владимир Путин. «Это очень хороший посыл. У нас уже достаточно много заявок. Другое дело, как нам пройти этот путь. Должны быть понятные условия, и выдача кредитов не должна зависеть от настроения одного какого-то человека. Мы можем поручиться за свои проекты, но нужно чтобы этот путь был понятный и не такой длинный. А в целом я уверен, что эта форма и для предприятий, и для управляющих компаний будет интересна. Главное, чтобы потом не меняли условия», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что ставки по промышленной ипотеке для резидентов промпарков и управляющих компаний целесообразно делать максимально низкими, а срок возврата – максимально большим.

«Это точки, где будет формироваться добавленная стоимость, где будут формироваться налоги», – пояснил Минниханов.

Модератор после того, как Президент РТ закончил говорить отметил, что отметил для себя несколько тезисов, которые касаются изменений инструментов поддержки. «С учетом ситуации в экономике и тех вызовов, которые перед нами стоят, необходимо скорректировать методы по возмещению. Мы это обсуждали с регионами и управляющими компаниями. Мы этот вопрос взяли на проработку», – сказал он.

Минниханов поблагодарил замминистра поддержку. «У нас есть несколько заявок по 1119. Тем более, сейчас все вопросы связаны с импортозамещением. Нужны меры поддержки по возмещению100% затрат на инфраструктуру», – сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны у каждого резидента и спрашивать, какие есть потребности»

Президент РТ отметил, что при создании индустриальных парков необходимо изучать рынок и выбрать специализацию для резидентов.

«Нужно всегда смотреть, где источники роста. Так просто без изучения спроса, без рынков ничего не получится. Нужно сразу представлять, какие будут резиденты, какой направленности, с кем будете работать. У нас хорошо идет направление по переработке нефтехимии, по линии машиностроения. Должна быть специализация», – поделился Минниханов опытом в части создания инфраструктуры для бизнеса.

В качестве примера он привел опыт создания Камского индустриального парка «Мастер». «На базе одного из заводов КАМАЗа мы с Сергеем Когогиным в 2004 году приняли решение открыть технопарк. Он дал 150 тыс. квадратных метров, а мы дали 150 млн рублей инвестиций. И все это началось. Сегодня это 1,5 млн квадратных метров, выручка резидентов – 228 млрд рублей по прошлому году, а в этом году еще больше будет – это почти выручка КАМАЗа», – подчеркнул Минниханов.

Выручка КАМАЗа в прошлом году, действительно, практически сопоставима с той, что показали совокупно резиденты КИП «Мастер» – автопредприятие получило около 250 млрд рублей доходов.

По его мнению, только в административном порядке нельзя решать вопрос создания индустриального парка. «Давайте там-то посмотрим индустриальный парк. Ну построили, и дальше что? Ни специалистов, ни технологии, ни заказчиков. Я не говорю, что это не нужно делать. Просто какая эффективность таких вложений. Я «за» то, чтобы их поддержать, но они не работают, потому что работать не смогут», – сказал Минниханов.

Он считает, что вопросами создания инфраструктуры нужно заниматься в ручном режиме. «Мы должны у каждого резидента и спрашивать: какие у вас есть потребности. Тогда получится», – считает Президент РТ.

Владислав Шапша: Сейчас вряд ли кто сомневается в эффективности проекта индустриальных парков и экономических зон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нас слушают. Нас поддерживают»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, поддержал Президента Татарстана. Напомним, что Калужская область первый регион, который начал создавать индустриальные парки для привлечения инвесторов.

«Я хочу поддержать Рустама Минниханова. Сейчас вряд ли кто сомневается в эффективности проекта индустриальных парков и экономических зон. Мы начинали в 2006 году, первый построили за собственные средства. Взяли их в кредит. В общей сложности с тех пор мы вложили 21 млрд рублей, из которых 12,3 были кредитные. Сегодня мы получили налоговую отдачу с территорий 450 млрд рублей. На каждый вложенный рубль 21 рубль налога. Поэтому сомневаться не приходится. Проект успешный», – отметил он.

Он предложил, чтобы промышленная ипотека распространялась не только на покупку оборудования, но и на строительство объектов.

«Если мы хотим двигать экономику вперед, нужно предусмотреть возможность выдачи ипотеки под строительство новых объектов. Чтобы наши управляющие компании могли брать кредиты и строить проекты под заказ», – сказал он.

Президент Татарстана поблагодарил Минпромторг России: «Нас слушают. Нас поддерживают». Он ответил, что у республики есть еще ряд предложений по дальнейшим мерам поддержки. «Мы их представим», – заключил он.