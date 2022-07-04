«Компасы», шины и компьютеры: чем удивит Татарстан Мишустина на «Иннопроме»?

Возможности промышленных предприятий представит Татарстан на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая откроется сегодня. Какие компании участвуют в главной выставке промышленности и какие разработки они представят, в репортаже «Татар-информа».

Возможности промышленных предприятий представит Татарстан на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Фото: mpt.tatarstan.ru

КАМАЗ показал «Компасы»

«Иннопром» проводится в России с 2010 года. В этом году выставка и деловая программа посвящены теме «Промышленные переходы: от вызовов к новым возможностям».

Стенды республики расположены в главном павильоне. На первом – флагман промпроизводства Татарстана, основной производитель грузовиков в России – КАМАЗ.

Автогигант представил свою новинку – автомобили «Компас» в нетипичном для КАМАЗа сегменте легких грузовиков. На выставке показали рефрежиратор и эвакуатор-«манипулятор». Первый автомобиль предназначен для транспортировки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима. Второй – эвакуатор с краноманипулярной установкой (КМУ). Его грузоподъемность – 3 тонны, а максимальный «вылет» КМУ – 6 метров.

Масса первого составляет всего 9,5 тонн, второго - 11,9 тонн, хотя традиционно КАМАЗ выпускал тяжёлые грузовики массой 14-40 тонн. В информации к выставке говорится, что во втором полугодии этого года предприятие планирует поставить на рынок еще более компактную и легкую модель «Компас-5», которая имеет массу только 5,5 тонн.

Автогигант представил свою новинку – автомобили «Компас» в нетипичном для КАМАЗа сегменте легких грузовиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная задача - демонстрация производственной мощи

Всего в выставке на «Иннопроме» принимают участие более 20 компаний от Татарстана. Если у КАМАЗа отдельная экспозиция, то потенциал других представлен на общем стенде Татарстана – Made in Tatarstan. Главную его часть занимает интерактивное табло Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ, где рассказывается об основных промышленных проектах в Татарстане.

Кроме КАМАЗа в выставке традиционно участвуют «Татнефть», «РариТЭК Холдинг», шинный комплекс KAMA TYRES, «Химград», «Казанский завод синтетического каучука», ICL Техно.

В числе предприятий-экспонентов группа «Кориб» и Елабужский аккумуляторный завод, которыми еще недавно управлял Олег Коробченко. После назначения министром промышленности и торговли Татарстана он передал свои активы в доверительное управление, в том числе супруге. Для Коробченко выставка – премьера в новом статусе. К слову, он проинспектировал стенд накануне, но ссылаясь на занятось, не стал комментировать экспозицию, стремительно удалившись решать министерские вопросы.

В этом году на выставке организованы сразу две переговорные комнаты. То есть установлению контактов придается особое значение. В ходе форума планируется подписание ряда соглашений. Однако главная задача, как рассказали участники выставки, не сам момент заключения соглашений, а демонстрация производственной мощи Татарстана.

Для Олега Коробченко выставка – премьера в новом статусе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обычно мы успеваем провести порядка 120 переговоров»

Накануне открытия выставки у стенда Татарстана было немноголюдно – большинство руководителей участвовали в Сабантуе, который прошел в селе Кадниково Свердловской области при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Оценить все ли готово к открытию выставки на площадку прибыл председатель Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров. Он рассказал, что принимает участие в мероприятии в восьмой раз.

«Традиционно "Иннопром" – это главное мероприятие для нас. Обычно мы за 4 дня успеваем провести порядка 120 переговоров. Руководство республики поставило задачу – продавать всю продукцию, производимую в Татарстане», – сказал он.

Сергей Майоров: «Традиционно "Иннопром" – это главное мероприятие для нас» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По его словам, машиностроительный кластер Татарстана планирует подписать три соглашения. «У нас запланировано подписание соглашений с Ассоциацией металлообрабатывающих предприятий, с Министерством экономического развития и Фондом развития Республики Коми – трехстороннее соглашение. Кроме того, ожидается соглашение с Фондом регионального центра инженеринга Пермского края. Пока мы планируем подписать три документа, но обычно мы перевыполняем план», - сказал он.

ICL представит моноблок на отечественных процессорах

Представитель «РариТЭК Холдинга» Андрей Березин рассказал, что компания намерена подписать на «Иннопроме» соглашение с «Росатомом». «На выставке мы представляем поршневой компрессор для насосно-компрессорной станции. Он используется для повышения давления в газопроводе. У нас планируется несколько соглашений с "Росатомом". Также мы хотим показать компрессор для всех потребителей, кто заинтересован в развитии заправочной инфраструктуры», – сообщил он.

На стенде Татарстана выставлен моноблок – компьютер, произведенный казанской группой ICL, он работает на отечественных процессорах.

«Здесь представлена моноблочная платформа на базе процессора «Байкал-М» собственной разработки и на ее базе – тестовый образец моноблока. Помимо моноблочной платформы, у нас есть серверная, мы ее не привезли. Мы сделали ее первой в России на базе процессора «Байкал – С», – рассказала представитель ICL Техно Яна Батурина.

По ее словам, сейчас компания планирует строительство нового завода. «У нас на заводе проводится поверхностный монтаж материнских плат. Сейчас мы понимаем, что будет расширение производства и будут увеличиваться объемы. Будут строить еще один корпус в Татарстане», – поделилась она.

Если у КАМАЗа отдельная экспозиция, то потенциал других представлен на общем стенде Татарстана – Made in Tatarstan Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы выходим на новые рынки и деловые отношения»

Рядом с «ICL техно» находится стенд компании «Промтех Казань» и Казанского завода синтетического каучука. Оба производства представляла Евгения Волочкова.

«У нас две разработки: стапельная смазка, которую планируется использовать при производстве и ремонте самолетов и центральный пульт управления вертолетом "Ансат". Остальное – продукция ежедневной работы предприятия», – сказала она.

Волочкова уверена, что такие международные выставки выгодны для предприятий. «Мы продаем свою продукцию, выходим на новые рынки и деловые отношения. Мы можем продавать свою продукцию в другие страны и города», –заключила она.

Специалист торгового дома «КАМА» – дистрибьютера «Нижнекамскшины» Григорий Воробьев показал восстановленные шины, которые используются для грузовых и легковых автомобилей.

«Нижнекамский шинный завод и Торговый дом "Кама" не могут проигнорировать такую выставку. В Нижнекамске у нас расположен завод восстановления шин. Технология позволяет увеличить пробег шин до 700 тыс. км. Например, новая шина ходит 250 тыс. км, потом восстановили – получилось 450 тыс. км, потом еще раз 200 и уже – 650 тысяч. Если соблюдать условия эксплуатации, то шина может все выдержать», – отметил он.

По его словам, восстановление шин решает сразу несколько задач: утилизации шин и восстановления.

Сегодня состоится официальное открытие выставки «Иннопром». В мероприятии примут участие Премьер-министр России Михаил Мишустин и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Выставка продлится до 7 июля.

«Все участники делегации должны по максимуму выложиться и отработать все четыре дня, провести максимальное количество переговоров, которые должны превратиться в коммерческие контракты и договора. Они в том числе обеспечат приток денег в республику», – полагает руководитель Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.