Руc Тат
Общество 31 августа 2025 15:28

Рустам Минниханов: «Когда видишь преображение людей и городов – это отдых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время общения с с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Елабужского района поделился своим пониманием отдыха. Видео опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Один из собеседников отметил, что Рустам Минниханов работает без выходных – каждый день посещает районы, проводит совещания – и ему нужно больше времени уделять отдыху. На это Минниханов ответил, что отдыхает вместе с людьми.

«Сегодня, когда ты видишь города, преображение людей, – это и есть отдых», – сказал Раис Татарстана.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Раис РТ оценил результаты работы Елабужского района в промышленности и сельском хозяйстве
#Рустам Минниханов #елабужский район
