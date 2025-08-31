Раис РТ оценил результаты работы Елабужского района в промышленности и сельском хозяйстве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Елабугу Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом района. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

За январь-июнь 2025 года предприятия района отгрузили промышленной продукции на 407,7 млрд рублей, что обеспечивает Елабуге четвертое место в республике. В районе насчитывается более 5 тыс. личных подсобных хозяйств, где содержится около 600 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день действуют четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Сельхозпроизводители завершили уборку на 74% площадей, средняя урожайность составляет 40 центнеров с гектара. Под озимые предстоит засеять около 4 тыс. гектаров, на данный момент выполнено 40% работ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр сельского хозяйства доложил, что в целом по республике убрано 70% площадей, собрано 3,45 млн тонн урожая, озимыми засеяно 30% площадей.

Рустам Минниханов отметил активное участие елабужан в оказании гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и подчеркнул важность поддержки семей погибших военнослужащих.

«Этот период в истории нашей страны надо пережить достойно», – заявил он.

Лидер республики также подтвердил продолжение реализации всех республиканских программ, особо выделив актуальность модернизации коммунальных сетей.