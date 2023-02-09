Рустам Минниханов: Десять успешных практик Татарстана реализуются в 14 регионах России

На платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека» Татарстан поделился 33 своими успешными практиками и перенял семь практик у других регионов России. Десять татарстанских практик уже реализуются в 14 регионах. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина.

«Остановлюсь на некоторых практиках, внедрение которых позволяет регионам улучшить качество жизни граждан. В частности, в здравоохранении — это диагностиционный мониторинг состояния здоровья беременных: проект „Связь”. Опыт республики уже внедрен в Ингушетии и Ненецком автономном округе», — рассказал Минниханов.

Внедрение системы позволило врачам оценить риски и осложнения при беременности, своевременно на них реагировать, уточнил руководитель республики. «И, таким образом, обеспечить сохранность жизни 16 тыс. женщин и их детей», — подчеркнул он.

По словам Минниханова, важным проектом для сохранения здоровья новорожденных станет открытие в этом году в Казани нового перинатального центра.