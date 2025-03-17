Рустам Минниханов дал старт новому сезону «Школьных клубов дипломатии»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов перед заседанием координационного совета «Движения первых» республики дал старт новому сезону федерального проекта «Школьные клубы дипломатии».

«Сегодня мы даем старт новому сезону «Школьных клубов дипломатии». Татарстан одним из первых поддержал инициативу проведения такого мероприятия. Мы понимаем, что без учета мнения молодого поколения общение молодежи из разных стран не может быть успешным. Именно вам определять будущее нашей страны. От того, как будет налажен диалог внутри молодежи сейчас, будет зависеть развитие международных отношений завтра. Мы признательны нашим коллегам из российских и зарубежных школ из Бразилии, Малайзии, Узбекистана за участие в проекте и активную гражданскую позицию. Татарстан и Казань не раз становились местом проведения знаковых международных событий. Мы всегда рады гостям! Надеемся, многих заинтересует наша республика. Создание условий для развития самореализации молодежи, поддержка ваших инициатив – приоритет в нашей работе. Благодаря прямому общению на такой площадке у вас есть прекрасные возможности познакомиться с культурой и бытом разных стран», – отметил Минниханов.

В онлайн-режиме к встрече подключились более 200 школ из 17 стран, а в офлайн-формате приняли участие представители 15 школ из Республики Татарстан.