Минниханов: «Кроме нас, никто наших детей воспитывать не будет, нельзя это недооценивать»

Какую роль играет «Движение первых» в воспитании подрастающего поколения, что самое главное необходимо объяснить детям и зачем ребятам вступать в организацию, обсудили на координационном совете регионального отделения организации с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.





Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседании совета по взаимодействию с «Движением первых»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После советского периода был вакуум, сейчас мы его заполняем "Движением первых"»

Заседание совета прошло в новом здании театра имени Камала, где Раиса Татарстана встретили активисты «Движения первых» и сделали с ним общую фотографию. Кроме того, была организована выставка, где Рустаму Минниханову рассказали об основных проектах и направлениях движения.

«Очень жаль, что мы недопонимаем значение этого движения. Наших детей, кроме нас, никто воспитывать не будет. Сегодня есть прекрасная возможность, поддержанная на федеральном уровне. После советского периода был вакуум, сейчас мы его закрываем. За два года мы увидели, что эта работа востребована. Нужно начинать уже с детских садов», – отметил Минниханов.

Раиса Татарстана встретили активисты «Движения первых» и сделали с ним общую фотографию

Нажмите, чтобы увеличить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он призвал руководителей министерств и ведомств республики внимательнее относиться к работе с «Движением первых» и добавил, что результаты этой деятельности будут видны только через 10-15 лет, когда сегодняшние школьники станут уже сами взрослыми.

Минниханов – Леонову и Волынец: «Мне стыдно за то, как вы себя ведете»

Отдельно Раис Татарстана обратился к представителям министерств и ведомств республики, которые присутствовали на заседании. Особенно досталось министру спорта РТ Владимиру Леонову и Уполномоченному по правам ребенка в РТ Ирине Волынец.

«Володя [Владимир Леонов], например, сидел, телефон крутил, вам неинтересно – значит, вы не наши попутчики. Волынец тоже. Сидите в своих телефонах. Мы пришли сюда обменяться опытом. Очень сожалею, что мои коллеги недооценивают это направление. Это не факультативная работа, а наша основная деятельность, наше будущее», – заявил с трибуны Минниханов.

Рустам Минниханов: «Это не факультативная работа, а наша основная деятельность, наше будущее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что в своей работе «Движение первых» должно опираться на поддержку министерств и ведомств республики и получать всевозможную поддержку.

«Для меня быть патриотом – честь и долг»

Модератором заседания выступил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. Интересно, что он сам решил не выступать с докладом, а предоставил слово активистам – наставникам и самим детям, которые рассказали о своих направлениях работы в организации.

Модератором заседания выступил Тимур Сулейманов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Их речи касались разных сфер жизни. В частности, было уделено внимание воспитанию детей через спорт, патриотические мероприятия, работе в детских садах и многому другому.

«Для меня быть патриотом и чтить память поколений – это честь и долг. С самого раннего детства мы вместе с родителями участвовали в акции "Бессмертный полк". В "Движении первых" я возглавила патриотическое направление в республике. Мы узнали о флагманских проектах организации, а затем включились и игру "Зарница 2.0"», – рассказала ученица 11 класса школы №181 Казани Анастасия Буторина.

По ее словам, главными ориентирами для нее стали родители, которые активно участвуют в добровольческой деятельности и помогают участникам СВО. По их примеру Анастасия Буторина решила тоже заняться волонтерством и организовала в школе работу по созданию окопных свечей, аптечек и сбор гуманитарной помощи для нужд бойцов.

Помимо патриотизма воспитывать молодое поколение достойными гражданами страны позволяют и другие направления движения. Так, интересный пример привел тренер по волейболу из Буинска Руслан Ибрагимов.

Тренер по волейболу из Буинска Руслан Ибрагимов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После наших совместных мероприятий к нам в секцию пришел мальчик Айнур, который никогда не был активистом и стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Но после "Кубка Первых" он решил тренироваться в моей команде. Сейчас Айнур – член сборной Татарстана по волейболу и выступает на первенстве России, которое проходит сейчас в Уфе», – сообщил тренер.

По его словам, через спортивное направление «Движения первых» воспитываются не только профильные навыки. Так, команда уже сама выступает с инициативами проведения благотворительных акций. В частности, они помогали очищать от снега дом ветерана спорта, проживающего в Буинске.

«"Движение первых" помогает воспитать эмпатичного человека, настоящего гражданина»

Главная задача, которую ставит перед собой «Движение первых», – это воспитание эмпатичных людей, небезразличных к чужим проблемам, отметил в беседе с «Татар-информом» после заседания помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

В «Движении первых» ребенок получает хорошее, дружное, безопасное окружение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наше движение позволяет ребенку найти общество с понятными общечеловеческими ценностями, где в основе лежат добрые поступки по всем нашим 13 направлениям. Это может помочь и профессионально реализоваться. Долго к такому вопросу воспитания относились несерьезно, но это самое важное. Сейчас хвалят детей за баллы на экзаменах, медали и прочее, а на самом деле самое ценное – это друзья, общение, большие цели. Нужно формировать эмпатичную личность, настоящего гражданина», – объяснил агентству Сулейманов.

По его словам, в «Движении первых» ребенок получает хорошее, дружное, безопасное окружение. Через такие контакты ребята социализируются, и в них формируется эмпатичная модель поведения.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.