Рустам Минниханов чествовал волейболистов «Зенита-Казани» после победы в Кубке России

Фото: © Евгений Романов / «Татар-информ»

Сегодня в Резиденции Казанского Кремля состоялось чествование волейбольной команды «Зенит-Казань».

В ходе встречи Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство, тренеров и игроков казанского клуба с победой в Кубке России.

«Уважаемые игроки, тренеры, руководство волейбольного клуба "Зенит-Казань". Рад приветствовать вас в Казанском Кремле и поздравить с успешным выступлением в Кубке России по волейболу. В финальной игре в упорной борьбе была одержана победа над принципиальным соперником. Мы гордимся вашей победой. Бик зур рәхмәт сезгә! Вы, молодцы», – цитирует Минниханова корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме того, Раис Татарстана отметил важность победы «Зенита-Казани», поскольку триумфы татарстанского клуба напрямую влияют на популяризацию волейбола в республике.

«Благодаря успехам профессиональных клубов, волейбол в Татарстане получает импульс для дальнейшего развития. Неспроста волейбол в нашей республике является одним из самых популярных и массовых видов спорта, им у нас занимается почти 48 тысяч человек. А игроки нашей команды являются кумирами многих мальчишек и девчонок, занимающихся волейболом», – отметил Раис Татарстана.

Напоследок Минниханов выразил благодарность руководству Федерации волейбола республики и спонсору клуба.

«Безусловно, успех команды – результат планомерной работы всего коллектива. Хочу выразить признательность руководству команды, игрокам, тренерскому составу, руководству Федерации волейбола Татарстана и, конечно же, Алексею Борисовичу Миллеру – спонсору нашего клуба», – подытожил Минниханов.

В конце встречи лидер Татарстана наградил игроков и тренеров «Зенита-Казани» памятными наградами, а также сделал общую фотографию с командой.

Напомним, казанские волейболисты в финале Кубка России в Москве обыграли столичное «Динамо» со счетом 3:1 и 12-й раз в своей истории стали обладателями трофея.