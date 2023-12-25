Кубковый гегемон взял очередной титул: чем важен триумф «Зенита-Казани» в Кубке России

Матч в финале Кубка России стал уже третьим очным поединком для «Зенита» и «Динамо» в этом сезоне

Фото: zenit-kazan.com

Лукавство Вербова

Матч в финале Кубка России стал уже третьим очным поединком для «Зенита» и «Динамо» в этом сезоне. Впервые они встретились в финальном матче Кубка столетия, где москвичи взяли верх – 3:2. Затем была игра чемпионата, вкупе с которым разыгрывался Суперкубок страны. Там казанцы отыгрались за первое поражение, разгромив соперника 3:0. И вот третья встреча, и вновь финальная.

Такое частое соперничество почти не оставляет места для нестандартных ходов. Тренеры команд уже выучили друг друга, удивить их чем-то нереально. Об этом, в частности, говорил после победы в Кубке России Алексей Вербов. По словам тренера «Зенита», в финальном поединке не было места для удивительных моментов.

Алексей Вербов: «Игра не была чистой с двух сторон, хотя были интересные моменты. Мы победили, а значит, на данный момент мы сильнее» Фото: zenit-kazan.com

«В таких матчах очень сложно друг друга удивить. Мы очень много играли с «Динамо», и здесь в первую очередь играют морально-волевые качества. Игра не была чистой с двух сторон, хотя были интересные моменты. Мы победили, а значит, на данный момент мы сильнее», – считает Вербов.

Только вот, похоже, рулевой казанцев немного лукавит. У него, в отличие от своего коллеги Брянского, было чем удивить. Во всех четырех сетах «Зенит-Казань» убегал в отрыв от «Динамо» на подачах Романа Романовского. 21-летний блокирующий казанцев выдал, наверное, лучший матч в карьере. Он с самого начала встречи «терроризировал» бело-голубых своей подачей, выбив три эйса за матч. Для сравнения: всё «Динамо» за игру лишь трижды подало навылет. Справиться с Романовским москвичи так и не смогли.

«Динамо» отыгрывалось ближе к середине партии. В целом весь матч прошел в ожесточенной борьбе Фото: zenit-kazan.com

Вторая партия расшевелила «Зенит»

Во всех четырех сетах казанцы в стартовом отрезке отрывались на 2-3 очка. «Динамо» отыгрывалось ближе к середине партии. В целом весь матч прошел в ожесточенной борьбе. Особенно показательным выдался второй сет. Казанцы должны был реализовывать сетбол при 24:22, но неожиданное решение Кристенсона сыграть с Кононовым оказалось ожидаемым со стороны бело-голубых. В итоге розыгрыш продлился до 32 очков, в котором сильнее были хозяева.

После такого конфуза команда Вербова могла развалиться. Кажется, этого и ждали на стороне «Динамо». Только вот вместо этого казанцы, наоборот, прибавили в мощи, а москвичи выдохлись на старте третьей партии. Романовский сразу принялся бомбить своей подачей и перед уходом на скамейку оформил комфортные 5:1 для «Зенита». Вербов в микст-зоне был зол на команду, что допустили непростительную слабость в концовке второго сета. По всей видимости, игроки почувствовали злость своего тренера уже во время игры и мгновенно пришли в себя.

«Мне не понравилось, как мы безвольно своими руками отдали вторую партию. Динамовцам палец в рот не клади, “почувствовав кровь”, они могут вцепиться в игру. Внутри было переживание. Но мы здорово начинали третью и четвертую партии, инициатива была в наших руках. Очень рад, что команда не пала духом и проявила характер», – заявил Вербов.

Сам рулевой «Зенита» после второй партии перешел на общение с командой полушепотом. Вербов сорвал голос и иногда просто не мог докричаться до своих игроков. В послематчевом комментарии доигровщик казанцев Дмитрий Волков даже потроллил тренера, заявив, что с таким охриплым голосом ему было лучше.

Если в первом элементе хорошо себя проявлял Романовский, то на втором отличную игру показал либеро Федоров Фото: zenit-kazan.com

Лучшим был Федоров, худшим – подача «Динамо»

Решающим в матче стали два момента, в котором зенитовцы были гораздо сильнее соперника. Речь идет про подачу и прием. Если в первом элементе хорошо себя проявлял Романовский, то на втором отличную игру показал либеро Федоров. Именно его признали в итоге лучшим игроком финала. С виду казалось, что Илья провел скромный матч. Поэтому некоторые после объявления MVP были изрядно удивлены выбору организаторов. Однако, на самом деле, Федоров показал идеальную игру. При всем уважении к доигровщикам «Зенита» против 56% позитивной доводки и безошибочных 22 действиях либеро им было делать нечего.

Правда, нагрузка на Федорова была сильно уменьшена благодаря игрокам «Динамо». У бело-голубых абсолютно не шла подача. К примеру, за матч «Зенит» подал 8 эйсов против всего 3 у москвичей. Всего динамовцы допустили 38 ошибок, а ведь всего сезон назад считалось, что главным их оружием была подача. В Казани просчитали этот момент и переиграли соперника.

Показательным стал эпизод в первой партии, где при счете 22:20 тренер гостей Вербов неожиданно взял тайм-аут. Единственным объяснением была предстоящая подача Цветана Соколова. Болгарина сбить с толку не удалось, но подать в свою силу лидеру «Динамо» тоже не получилось, а сет остался в итоге за казанцами. И такие мелочи были по ходу всей игры. В результате Соколов допустил суммарно 7 ошибок при 16 попытках подачи. «Первые две партии мы играли хорошо, на равных с соперником. В третьем и четвертом сете обе команды много рисковали на подаче, но риск "Зенита” оказался более оправданным. Мы же рисковали и ошибались. В современном волейболе часто бывает, что побеждает тот, у кого лучше подача. Сегодня так и произошло. “Зенит” заслуженно победил», – резюмировал проблемы с подачей Соколов.

Встреча обладателей Кубка в Казани

Казанская метель, которая накрыла город, не стала помехой для поклонников «Зенита», желающих встретить свою команду и поздравить с чемпионством.

Первыми выходить из-за зала, где получают багаж, начали Дмитрий Волков, Артем Вольвич и Илья Федоров. Волейболисты не скрывали своих улыбок и дарили лучи позитива всем болельщикам и родным, встречающих их. После них появились Максим Михайлов, Михаил Лабинский и другие.

Уставшими от игры и перелета, но при этом счастливыми и радостными – такими увидели кумиров фанаты казанского «Зенита».

С MVP финала, Федоровым, тепло удалось побеседовать и корреспонденту «ТИ-Спорт». Либеро «Зенита» с удовольствием прокомментировал победу в Кубке России и поделился будущими ожиданиями от выступления команды в новом году:

«Прекрасные, положительные эмоции. Все рады, что удалось выиграть в финале Кубка России и завоевать еще один трофей.

Со стороны казалось, что победа досталась очень легко. Как это было на площадке?

Легко точно не было. Вы все сами видели, как прошли первые две партии, какой был счет на табло, какие моменты были в игре. Потом в счете, может быть, пошел разброс, но все равно игра была очень напряженная, в любой момент могла развернуться в любую сторону. От этого еще больше радости, что мы смогли победить против сильной команды.

Мы порадовались, а теперь нас ждет следующая игра перед Новым годом и продолжение чемпионата» Фото: zenit-kazan.com

Выдающийся год для «Зенита-Казани», выиграли все важные трофеи. Есть какое-то удовлетворение от сезона или еще рано?

У нас еще только разгар сезона, мы отыграли только половину календаря. Самое главное впереди – чемпионат. Мы ни в коем случае не расслабляемся. Эта победа осталась уже в прошлом. Мы порадовались, а теперь нас ждет следующая игра перед Новым годом и продолжение чемпионата», – отметил Илья.

Уже завтра «Зенит-Казань» будет чествовать Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Подопечным Алексея Вербова в 2023 году удалось выиграть сразу три трофея. Поэтому высоких почестей команда, безусловно, заслужила.