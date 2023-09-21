Рустам Минниханов чествовал регбистов «Стрелы» после победы в Кубке России

Фото: «Татар-информ»

Сегодня в Резиденции Казанского Кремля состоялось чествование регбийной казанской команды «Стрела».

В ходе встречи Рустам Минниханов поздравил коллектив с победой в Кубке России.

«Уважаемые игроки, тренеры, руководство регбийного клуба "Стрела". Рад приветствовать вас в Казанском Кремле и поздравить с успешным выступлением в Кубке России по регби сезона 2022/23. В розыгрыше Кубка вы продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух.

Мы внимательно следили за вашими выступлениями и искренне радовались успехам. Мы гордимся вашей победой. Большое вам спасибо. Вы молодцы!» – цитирует Минниханова корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме того, Раис Татарстана наградил спортсменов, тренерский штаб и руководство клуба памятными наградами. В свою очередь, «Стрела» подарила Минниханову регбийный мяч с автографами команды и золотую медаль Кубка России.

По словам Раиса, мяч и медаль отправятся в музей спорта республики.

В конце встречи лидер Татарстана и «Стрела» в полном составе сделали памятную фотографию.

Напомним, на минувшей неделе казанские регбисты в финале Кубка России в Москве обыграли «Красный Яр» со счетом 23:12 и впервые в своей истории стали обладателями трофея.