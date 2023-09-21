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Рустам Минниханов чествовал регбистов «Стрелы» после победы в Кубке России
Сегодня в Резиденции Казанского Кремля состоялось чествование регбийной казанской команды «Стрела».
В ходе встречи Рустам Минниханов поздравил коллектив с победой в Кубке России.
«Уважаемые игроки, тренеры, руководство регбийного клуба "Стрела". Рад приветствовать вас в Казанском Кремле и поздравить с успешным выступлением в Кубке России по регби сезона 2022/23. В розыгрыше Кубка вы продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух.
Мы внимательно следили за вашими выступлениями и искренне радовались успехам. Мы гордимся вашей победой. Большое вам спасибо. Вы молодцы!» – цитирует Минниханова корреспондент «ТИ-Спорт».
Кроме того, Раис Татарстана наградил спортсменов, тренерский штаб и руководство клуба памятными наградами. В свою очередь, «Стрела» подарила Минниханову регбийный мяч с автографами команды и золотую медаль Кубка России.
По словам Раиса, мяч и медаль отправятся в музей спорта республики.
В конце встречи лидер Татарстана и «Стрела» в полном составе сделали памятную фотографию.
Напомним, на минувшей неделе казанские регбисты в финале Кубка России в Москве обыграли «Красный Яр» со счетом 23:12 и впервые в своей истории стали обладателями трофея.
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