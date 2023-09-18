«Стрела» попала в цель: как регби вошло в «золотой» клуб, а Казань встретила Кубок России

«Перед нами стоят еще большие задачи. Надо выиграть чемпионат»

Несмотря на раннее утро (около 8.00), болельщиков на железнодорожном вокзале в Казани собралось предостаточно. В клубной атрибутике, со светящимися от радости лицами они ждали встречи с кумирами, прошедшими тяжелейший путь к победе в Кубке.

Выйдя из вагона под аплодисменты, регбисты «Стрелы» направились к импровизированной сцене. Первым слово взял капитан команды Герман Давыдов. Воспитанник казанского регби под овации партнеров произнес приветственную речь, которая, к слову, оказалась довольно лаконичной.

Герман Давыдов: «Перед нами стоят еще большие задачи. Теперь надо выиграть чемпионат» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большое спасибо болельщикам, что поддерживаете нас. Без вас этой победы бы не было. Перед нами стоят еще большие задачи. Теперь надо выиграть чемпионат», – отметил Давыдов.

После общей памятной фотографии игроки и тренеры с удовольствием пообщались с корреспондентом «ТИ-Спорт» и поделились своими эмоциями после финала.

Болельщиков на железнодорожном вокзале в Казани собралось предостаточно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В финале не важно, кто у тебя в соперниках. Это игра, которая проходит здесь и сейчас. Наша команда была готова к этому, внутри мы ощущали, что можем быть фаворитами матча. Ключевой момент игры? В спорте даже ведя в 30 очков, ты не можешь быть уверен в победе. «Красный Яр» всегда борется до конца. Лично для меня некоторое успокоение пришло, когда повели в 8 очков. Было понимание, что если мы сейчас спокойно будем контролировать мяч, то победим», – сказал нападающий «Стрелы» Виталий Живатов.

Он признался: мандража не было. «Перед каждой игрой мы настраиваемся, но, конечно, некоторое волнение всегда присутствует. Был особый настрой, все-таки там огромный стадион, более 11 тысяч зрителей. И атмосфера ощущалась еще до начала матча», – подчеркнул Живатов.

В свою очередь главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил с легкой ноткой усталости в голосе, но в приподнятом настроении рассказал о непростом пути клуба к заветному трофею.

«Как можно заметить, мы все очень устали от этой поездки. Но самое главное – она оказалась успешной. Кубок – это показатель той усердной работы, которую мы проделывали изо дня в день. Непростой путь был у нас, но мы смогли добиться нужного результата», – подытожил Нил.

ДжейПи Нил: «Непростой путь был у нас, но мы смогли добиться нужного результата» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спортивная столица России держит марку

Спортивная столица страны давно привыкла к громким успехам команд на уровне страны, Европы, мира. «Ак Барс», «Зенит-Казань», УНИКС и «Синтез» доминируют в хоккее, волейболе, баскетболе и водном поло. «Динамо-Ак Барс» полным ходом идет к 21-му чемпионству в хоккее на траве. Были среди гегемонов и «Рубин» в футболе, «Ак Барс-Динамо» в хоккее с мячом и «Динамо-Ак Барс» в женском волейболе. В такую яркую компанию трудно попасть.

Будем считать, что «Стрела» туда уже попала, добыв свой первый трофей в новейшей истории. Вступительный взнос сделан, придется держать уровень. И, главное, не стоит считать «Стрелу» выскочкой. Регби в Казани развивается с 1967 года, сначала на студенческом уровне в стенах КАИ и КХТИ. Да, была «Стрела» и чемпионом России, причем пятикратным, и обладателем Кубка страны. Но в другую эпоху – в 90-е.

Кто-то не поверит, но тогда в еврокубках Казань представляли всего три клуба: ватерпольный «Синтез», гандбольный «КАИ-Тацит» и «Стрела». Под предводительством Игоря Петрушинина казанские регбисты громили соперников в Лондоне, Кубках мира и принимали английских коллег на своем поле в Кировском районе.

«Стрела» возродилась в январе 2019 года благодаря поддержке Премьер-министра Татарстана, мастера спорта по регби Алексея Песошина Скриншот видео

«Премьерский вид спорта»

Старая «Стрела» из Кировского района прекратила свое существование в 2008 году. В сезоне 2011-2012 годов усилиями Аграрного университета команду реанимировали, но лишь на один сезон.

Окончательно же «Стрела» возродилась в январе 2019 года благодаря поддержке Премьер-министра Татарстана, мастера спорта по регби Алексея Песошина. Сейчас это совершенно другой клуб и команда, даже юридически.

Глава Правительства – президент республиканской Федерации регби предложил пригласить на пост главного тренера команды специалиста из ЮАР ДжейПи Нила. Тот быстро вывел «Стрелу» в Премьер-лигу, где казанцы сразу навели шума, составив приличную конкуренцию старожилам отечественного регби из Подмосковья, Пензы и Красноярска. Новички стабильно стали выходить в плей-офф, доходили до полуфиналов чемпионата и Кубка России. Терпели досадные поражения, одерживали громкие победы, росли и усиливались. В этом году пришел и первый трофей.

В этом году к казанской «Стреле» пришел первый важный трофей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы чувствовали давление, особенно последние два сезона. От нас очень много кто ждал, что мы должны были уже что-то выиграть, должны быть вознаграждены за нашу тяжелую работу, которую мы изо дня в день проводим. Это тот результат, для которого мы трудились все это время. Когда вы начинаете выигрывать финалы, появляется вкус победы, начинаешь охотиться за каждым следующим финалом», – сказал Нил сразу после победы в финале Кубка страны.

Мы с удовольствием принимаем в клуб избранных спортивной столицы России регбийную «Стрелу» и ждем продолжения прогресса уже в Премьер-лиге, где казанцы лидируют вместе с гегемоном отечественного регби 21-го века красноярским «Енисеем». Только эти две команды пока идут без поражений.