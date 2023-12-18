Рустам Минниханов: «Автогонки — это огромный труд и совместная работа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов принял сегодня участие в церемонии подведения итогов автоспортивного сезона 2023 года в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гостями торжественного мероприятия стали пилоты, члены Федерации автомотоспорта РТ и ветераны татарстанского автоспорта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В начале церемонии был продемонстрирован видеофильм об итогах сезона текущего года. Затем президент Федерации автомобильного спорта РТ Иван Егоров рассказал о результатах работы организации в уходящем году.

После этого выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Мы гордимся нашими автогонщиками, автоспорт успешно развивается. Хотел бы поздравить с успехами тех, кто сумел в этом году достичь успехов, а тем, кто не достиг, — пожелать побед. Надо помнить, что автогонки — это огромный труд, это совместная работа автомехаников, штурманов, гонщиков, спонсоров команды», — подчеркнул он.

Кроме того, в своей речи руководитель республики поблагодарил ветеранов автоспорта, которые присутствовали в зале. Он заметил, что «наставничество очень важно, и на примере наших старших товарищей мы все учились».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов также пожелал всем крепкого здоровья и успехов в наступающем 2024 году и вручил награды наиболее отличившимся спортсменам. В частности, за высокие спортивные достижения в сезоне 2023 года оказались отмечены участники команды «КАМАЗ-мастер».

Ранее, в конце ноября, в Набережных Челнах отпраздновали 35-летие команды «КАМАЗ-мастер», о чем сообщал «Татар-информ».

Раис РТ Рустам Минниханов сам является профессиональным автогонщиком. Он мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России. Среди самых заметных его спортивных достижений — две бронзовые медали чемпионата Европы по автокроссу (завоеваны в 2004 и 2005 годах).