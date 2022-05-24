В Алексеевском районе РТ состоится XX Фестиваль колокольного звона

Фото: архив "Татар-информ"

В поселке Алексеевское 4 июня состоится XX Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2022». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель местного филиала АО «Татмедиа» Ирина Монина.

Любители колокольного звона смогут услышать выступления звонарей изо всех уголков России, а также из Беларуси. Тема фестиваля юбилейного года — «Духовные маяки России: вера, соборность, семья, Родина!».

В фестивале примут участие звонари из Москвы, Минска, Казани, Самары, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Волгограда, Сергиева Посада, Воскресенска, Бронницы, Ижевска, Набережных Челнов, Чистополя, Алексеевского и других мест.

На сцену выйдут авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров, прозвучат казачьи народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ. В Алексеевское приедут певицы Анна Сизова (Москва), Ирина Леонова (Москва), гусляр Егорий Стрельников (Сергиев Посад), хоры «Варвара» и «Вера» из Казани, казачий ансамбль «Раздолье» из Камышина, казачий мужской хор «Волжские странники» из Самары и многие другие.

По традиции будет открыт «Город мастеров» — ярмарка изделий народных промыслов.

На следующий день, 5 июня, фестиваль колокольного звона с участием ведущих звонарей и исполнителей пройдет на острове-граде Свияжск.

Организаторами фестиваля выступают приход святителя Алексия поселка Алексеевского Чистопольской епархии Татарстанской митрополии, отдел культуры Алексеевского района РТ.