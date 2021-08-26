Рустам Минниханов: «Ак Барс» – это бренд нашей республики

Рустам Минниханов / Фото: www.ak-bars.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел сегодня традиционную предсезонную встречу с игроками, тренерским штабом и персоналом хоккейного клуба «Ак Барс», которая состоялась на базе в Казани. Глава республики пожелал команде более удачного сезона, чем прошедший и заявил о том, что казанский клуб – это бренд Татарстана.

«Есть добрая традиция перед началом чемпионата встречаться с командой, дать напутствие. Обозначить, что мы – ваши болельщики, ваши поклонники, а также выразить надежды на то, что этот сезон будет более удачным. В прошлом сезоне вы выглядели неплохо, но не все до конца получилось. Тем не менее, вы – бронзовые призеры. «Ак Барс» всегда был достойным соперником, с которым все считаются. «Ак Барс» – это бренд нашей республики. Главное – командный дух, настрой и везение, чтобы не было проблем, травм. Хотел пожелать всем нам успешного сезона», – заявил Рустам Минниханов.

Напомним, что в ходе встречи капитан «Ак Барса» Данис Зарипов официально объявил о том, что этот сезон в составе казанкого клуба станет для него последним в его профессиональной карьере игрока. Видео заявления игрока опубликовано в телеграм-канале «Около спорта».