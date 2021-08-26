Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов завершает профессиональную карьеру

Данис Зарипов / Фото: www.ak-bars.ru

Сезон 2021/22 станет для капитана казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова последним в профессиональной карьере игрока. Об этом спортсмен заявил на встрече команды с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с "Ак Барсом" смогли договориться, – сказал Зарипов. – Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере».

Как отметил капитан команды, он направит все силы на то, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Также он поблагодарил руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку.