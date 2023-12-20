Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Галиуллин: Число читателей «Казан утлары» догоняет тиражи советского времени
Главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин на подведении итогов литературного конкурса рассказал об увеличении числа читателей издания, отметив, что в общем показателе они скоро сравняются с многотысячными тиражами журнала в советские годы.
«Нас ежедневно читают 40 тысяч человек - это и подписчики бумажного варианта журнала, подписчики в социальных сетях и уникальные пользователи сайта. Если учитывать тех, кто просматривает журнал без подписки, то цифра увеличится в два раза», – пояснил руководитель издания.
Спикер отметил, что этот показатель доходит до цифр самых тиражных времен журнала.
«Значит, своих читателей мы сохранили, лишь форматы немного изменились», – сделал выводы Галиуллин.
В Год учителя и наставника журнал провел литературный конкурс «Сез иң гүзәл кеше икәнсез», посвященный учителям и педагогам. Конкурс организован совместно с Комиссией при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Сегодня в «Татмедиа» наградили победителей конкурса.
Автор: Рузиля Мухаметова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»