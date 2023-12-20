Журнал «Казан утлары» наградил победителей конкурса литературных произведений о педагогах

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

В редакции журнала «Казан утлары» подвели итоги литературного конкурса «Сез иң гүзәл кеше икәнсез», в котором участвовали произведения, посвященные педагогам. На торжественном награждении победителей заместитель председателя Госсовета РТ, руководитель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане Марат Ахметов напомнил, что духовная чистота общества отражается в отношении к учителю.

Конкурс организован в рамках Года учителей и наставников, которым в России был объявлен 2023 год. Литературное состязание прошло при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в республике.

«Отношение общества к учителю - это духовное зеркало общества. Если общество видит в учителе личность, которую ставит в пример - значит, это общество духовно чистое и здоровое. Учитель должен быть ответственным перед обществом», – сказал Ахметов.

Он отметил, что с возрастом люди все больше скучают и ценят своих школьных учителей.

«Они были для нас как идеал в жизни. Я прекрасно помню, какое было отношение к учителю в наше время. Потому что я и сам сын учителя. Она и сегодня жива-здорова, это большое счастье», – рассказал Ахметов.

Он также подчеркнул, что в последние 30-40 лет ценности сильно изменились, отметив, что конкурс был организован для привлечения внимания к учителю «на фоне неприглядных явлений».

Еще Марат Ахметов поблагодарил редакцию журнала, который взялся за актуализацию темы учителя в литературе, подчеркнув, что образ учителя надо поднимать и в будущем.

«У нас год наставников. Мы обязаны чествовать своих учителей не только в этом году, но всю жизнь. Мы в долгу перед учителями в течение всей жизни. Если у нас есть успехи, то за это мы благодарны нашим родителям и учителям!» - сказала в своем выступлении приглашенная на торжественное награждение исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова.

Она поздравила ветеранов редакции. Хашимова отдельно отметила сотрудницу редакции с 35-летним стажем Лилию Гатауллину и известного писателя, юмориста Алмаза Хамзина за многолетнее сотрудничество с журналом.

С целями, задачами и итогами конкурса ознакомил главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин. Он также отметил, что за тему они брались с некоторыми опасениями, что в итоге работы участников сведутся к тоскливым воспоминаниям об их первых учителях.

«Были работы из Сирии, Турции. Результаты нас поразили - сколько судеб вместило в себя национальное образование! Причина понятна - татарский народ веками тянулся к получению знаний, образованию и просвещению. К учителям и наставникам относились с огромным почтением. Другие тюркские народы - казахи, киргизы, узбеки - и сегодня нас называют учителями. Получается, мы эту традицию продолжаем, обновили ее», - сказал главный редактор журнала.

Он также отметил, что этим конкурсом сумели выразить уважение учителю, осветить проблемы в сфере образования.

«Значит, своей цели мы достигли. Хотелось бы, чтобы эта традиция получила продолжение - у нас еще очень много национальных тем, волнующих читателей», - резюмировал Галиуллин.

В качестве примера произведения, полученного на конкурс, прозвучал отрывок из рассказа Гелюсы Батталовой «Чыра» («Лучина»). Учащийся 5 класса школы села Кубян Атнинского района Аяз Батталов был специально приглашен для того, чтобы прочитать свое стихотворение «Телимме мин укытучы булырга?» («Хочу ли я стать учителем?»).

Победители

Номинация «Рассказ»

1 место – Ркаиль Зайдулла, Казань, «Кани калды Нишапур».

2 место – Гелюсә Батталова, Атня, Кубян, «Чыра».

3 место – Аниса Зайнуллина, Казань, «Очрашу» («Встреча»).

Поощрительные призы:

Алия Мубаракшина, Казань, «Таң сызылганда» («На рассвете»).

Айзиля Сабирова, Казань, «Минем яраткан усал укытучым» («Мой любимый строгий учитель»).

Наиль Шарифуллин, Лениногорск, «Шагалиев шәүләсе» («Тень Шагалиева»)

Номинация «Повесть»:

1 место – Альфира Галиева, Аксубаево, Новое Демкино, «Сары атым алтын нукталы» («Мой рыжий конь с золотой уздой»)

2 место – Асия Юнысова, Казань, «Сылукай» («Красавица»).

3 место – Гулина Гимадова-Хисамутдинова, Казань, «Усал» («Злой»).

Поощрительные призы:

Нурания Гильмутдинова, Тюлячинский район, Большие Нырсы, «Мөнбәрле мөгаллим» («Учитель за трибуной»).

Гульназ Нуриева, Челны, «Бәзәкә тавы» («Гора Бизяки»).

Сания Ахметзянова, Казань, «Чын кешеләр» («Настоящие люди»).

Победители среди школьников:

1 место. Назлыгуль Гайнутдинова. «Укытучыма мәдхия» («Ода моему учителю»), Тюлячинский район, Баландышская школа, 9 класс.

2 место. Радиф Миннеханов. «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный человек»). Мамадышский район, с. Усали, 5 класс.

3 место. Амир Фархуллин. «Укучының хәлен аңлыйсың» («Понимаешь ученика»). Мамадышский зверосовхоз, 11 класс.

Поощрительный приз:

Раиль Марданов. «Укытучыма» («Моему учителю»). Балтасинский район, 5 класс.

Камиля Демидова. «Укытучыма» («Моему учителю»). Челны, школа №37, 9 класс.

Аяз Батталов. «Телимме мин укытучы булырга?». Атнинский район, село Кубян, 5 класс.

Победителям были вручены денежные призы.

Автор: Рузиля Мухаметова