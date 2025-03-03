Русское географическое общество в РТ планирует запуск проекта «Свободный ток» в мае

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Уборка завалов деревьев на Казанке продолжится в этом году в мае, сразу после завершения половодья, если проект будет одобрен. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Андрей Агарков.

«В ходе проекта «Свободный ток» мы очищаем Казанку от завалов деревьев. В настоящее время он находится на рассмотрении. Скорее всего, будет продолжен в этому году», – отметил он.

Пилотный проект «Свободный ток» запущен в Татарстане в 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Он направлен на улучшение экологического состояния реки Казанки. Инициатива поспособствовала достижению целей национального проекта «Экология», она воплощается в жизнь представителями Русского географического общества при поддержке Правительства РТ.

«В прошлом году достали из воды 2100 кубических метров деревьев и 320 мешков мусора, а в позапрошлом – 1700 кубометров и 480 мешков мусора. В прошлом году работало около 8–10 человек», – пояснил Агарков.

Всего за два года участниками проекта пройдено 35 из 140 километров реки. На участках, которые были разобраны в прошлые годы, появляются новые завалы из-за погодных условий. При сильном ветре падают деревья, образуют новые заторы.

«В 2024 году мы работали от Крутушки до Бирюлей, самый крупный завал достигал 210 кубометров, он находился на участке от Дачного до Бирюлей. В 2023 году самый крупный завал деревьев был в районе Дачного», – уточнил Агарков.

Собеседник «Татар-информа» обратил внимание на значимость проекта. «Если мы не будем разбирать завалы деревьев на Казанке, это приведет к образованию мелей на реке. Будут подмываться и разрушаться берега. Завалы образуют плотины, в результате река выходит из берегов, затапливает пашни. В результате с пашен попадают удобрения в реку», – рассказал Агарков.

Кроме того, завалы деревьев способствуют скоплению разного бытового мусора – стеклянных и пластиковых бутылок, пенопласта.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.