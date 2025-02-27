Реки Тойма, Меша и еще ряд водоемов расчистят в Татарстане

Река Меша

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В 13 районах Татарстана почти за 223,4 млн рублей проведут работы по расчистке рек и озер, регулированию русел, дноуглублению и снижению уровня грунтовых вод. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Дороже всего обойдутся руслорегулирующие мероприятия на реке Тойме в городе Менделеевске – на них выделят почти 64,7 млн рублей.

На расчистку озера около Буинска (на территории Мещеряковского сельского поселения) потратят более 26,6 млн рублей.

Свыше 20,4 млн рублей будет выделено на снижение уровня грунтовых вод на Шишкинских прудах в Елабуге.

Чуть менее чем в 20,4 млн рублей обойдутся руслорегулирующие работы на реке Ахтырке в поселке Алексеевское – центре Алексеевского района. На аналогичные мероприятия на реке Малый Черемшан у территории форума «Сэлэт» в том же районе направят значительно меньше – 7,2 млн рублей.

На противопаводковые мероприятия на реке Меше в селе Пестрецы Пестречинского района выделят 7,65 млн рублей.

Кроме того, по 7,65 млн рублей будет направлено на очистку пойменного озера на левом притоке реки Свияги у села Степановка Буинского района, расчистку притоков озера Ковалевское у села Столбище Лаишевского района, расчистку и дноуглубление реки Юкачи в селе Зюри Мамадышского района, расчистку и руслорегулирующие мероприятия на реке Шильне у села Малая Шильна Тукаевского района.

Затраты на расчистку пойменного озера на левом притоке реки Сухой у детского лагеря «Пионер» Зеленодольского района превысят 12,7 млн рублей, на расчистку русла реки Бирли у села Бурундуки Кайбицкого района – 8,4 млн рублей, а на расчистку и противоэрозионные мероприятия на реке Артъелге в деревне Татарский Сарсаз Чистопольского района – 7,66 млн.

На руслорегулирующие работы на правом притоке реки Петьялки в селе Айбаш Высокогорского района, на правом притоке реки Тоймы в Александровском саду Елабуги и на правом притоке реки Оштормы в районе кладбища у деревни Качимир Кукморского района потратят по 5,65 млн рублей.

Прием заявок завершится 5 марта, исполнителя определят 7 марта. Подрядчик должен будет сразу же приступить к делу и завершить работы к 1 декабрю текущего, 2025 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.