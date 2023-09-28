Путин внес дату 30 сентября в перечень памятных дат России

Дата 30 сентября – день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – внесена в официальный перечень дней воинской славы и памятных дат России. Закон об этом подписал Президент РФ Владимира Путин. Документ опубликован сегодня на портале официального опубликования правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в статью Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». «Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: «30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», – говорится в документе.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть сегодня, 28 сентября 2023 года.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.