«Русские витязи» приняли участие в Dubai Airshow 2021

Пилотажная группа «Русские витязи» приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости.

Российские летчики порадовали зрителей групповыми фигурами, парным, одиночным и встречным пилотажем, показали такие фигуры как раскрытие, купол и другие.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 стартовал 14 ноября, среди его значимых премьер однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.