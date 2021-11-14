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Транспорт
14 ноября 2021  23:28

«Русские витязи» приняли участие в Dubai Airshow 2021

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Пилотажная группа «Русские витязи» приняла участие в летной программе первого дня международной выставки Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости.

Российские летчики порадовали зрителей групповыми фигурами, парным, одиночным и встречным пилотажем, показали такие фигуры как раскрытие, купол и другие.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 стартовал 14 ноября, среди его значимых премьер однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.

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