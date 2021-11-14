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Технологии
14 ноября 2021  19:24

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей Checkmate

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В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate. Об этом сообщил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, стартовало производство сразу нескольких новых истребителей на заводе.

Первый образец представили сегодня на авиашоу в Эмиратах.

К 2023 году запланированы первые полеты, а к 2026-му должны наладить серийный выпуск Су-75.

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