«Русские умеют учиться»: Орбан считает, что ситуация в России улучшится через 2-3 года

Россия может испытывать трудности в ближайшие 2-3 года, но после ситуация снова изменится к лучшему, поскольку русские умеют учиться и приспосабливаться к трудностям. Об этом в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сказал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«[Президент Владимир] Путин не ведет свою страну в сторону страданий. Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему, – рассуждает политик. – Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям. Их никогда нельзя недооценивать».

Отвечая на вопрос, связанный с российским лидером, Орбан отметил, что за более 10 лет знакомства с Путиным «всегда приходилось бороться за венгерскую позицию», но «можно было найти разумные решения». Премьер Венгрии подчеркнул, что если стороны «о чем-то договаривались», то Президент России «это соблюдал», передает РИА Новости.

Напомним, санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине. По подсчетам, с 24 февраля 2022 года против российских граждан и компаний введено 10 213 ограничений. При этом лидерами по введенным рестрикциям являются США и Евросоюз.