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ТАСС: За год против россиян и компаний введено более 10 тыс. санкций
С 24 февраля 2022 года против граждан и компаний из России введено 10 213 санкций. При этом лидерами по введенным ограничениям являются США и ЕС, подсчитал ТАСС.
В издании напомнили, что с прошлого февраля Евросоюз принял 10 пакетов антироссийских санкций, в которые вошли 2052 рестрикции против физических и юридических лиц. Под ограничения попадали как политики, так и представители СМИ, госкорпорации, госструктуры. Персональные санкции введены и против Президента России Владимира Путина.
Кроме того, российские кредитные организации оказались отключены от SWIFT.
Помимо США и ЕС, большим числом антироссийских ограничений отметились Великобритания (более 1,6 тыс.) и Канада (под ее санкциями оказались 1 174 гражданина РФ и 280 компаний).
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