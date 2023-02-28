Русло реки Берсут в Мамадышском районе расчистят за 69 млн рублей

В этом году в Камском леспромхозе Мамадышского района расчистят русло реки Берсут. Работы обойдутся в 69 млн рублей, средства выделяются по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает Минэкологии Татарстана со ссылкой на замглавы ведомства Егора Тарнавского.

Замминистра добавил, что по национальному проекту планируется расчистка русла реки Мелекески, расположенной в Тукаевском районе. Эти работы уже заложены в бюджет на 2025 год.

Еще одним водным объектов, который ожидает расчистка, станет река Нокса, которая может войти в тот же проект, что и Берсут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане начнется реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка», который в 2025 году заменит завершающуюся «Чистую страну».

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.