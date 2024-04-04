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Общество 4 апреля 2024 18:00

Руслана Галиева назначили прокурором Тукаевского района Татарстана

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Новым прокурором Тукаевского района РТ стал Руслан Галиев. Приказ о его назначении вышел накануне. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник в надзорном ведомстве.

Как стало известно агентству, в настоящее время Галиев находится в отпуске. После выхода он приступит к исполнению обязанностей.

Фото: © Прокуратура РТ

Руслан Галиев родился 24 марта 1977 года в Набережных Челнах. Закончил Казанский филиал Московского юридического института МВД России в 1998 году, прошел переподготовку в Институте управления руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ в 2008 году.

С 1998 по 2011 годы Галиев работал следователем, старшим следователем челнинской прокуратуры, занимал должности старшего помощника, заместителя прокурора в Тукаевском районе. В 2011–2013 годы работал заместителем прокурора Набережных Челнов, с 2013 года – старшим помощником прокурора РТ по взаимодействию со СМИ.

В начале марта на Галиева было возложено исполнение обязанностей прокурора Тукаевского района. Отметим, что занимавший ранее пост прокурора Тукаевского района Айрат Галимарданов возглавил прокуратуру Нижнекамска.

#Прокуратура
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