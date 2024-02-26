Муллин представил нового прокурора Нижнекамска — им стал уроженец Муслюмово

Сегодня на деловом понедельнике глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин объявил о ряде кадровых назначений. Так, прокурором Нижнекамска стал старший советник юстиции Айрат Галимарданов.

Назначение состоялось еще 25 декабря, однако представление произошло только сегодня. Представить Галимарданова сразу не получилось из-за учебы, пояснил Муллин.

Айрат Галимарданов родился в 1975 году в Муслюмовском районе, окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

До работы в Нижнекамске Галимарданов занимал аналогичную должность в Тукаевском районе на протяжении девяти лет. Предложение стать прокурором города химиков он получил в связи с уходом Ольги Куповой на заслуженный отдых. Общий стаж службы нового городского прокурора — более 25 лет.

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«Айрат Фаритович, хочется пожелать вам успехов, чтобы ваша работа в плане обеспечения законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан была значимой. Очень много вопросов у населения. Успехов вам в этом сложном и очень важном направлении», — сказал Муллин.

Ранее Рамиль Муллин представил нового руководителя аппарата Совета Нижнекамского района, о чем сообщал «Татар-информ».