В Казани в стенах Кремля показали семейный моноспектакль «Сундук абики»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня во дворе Присутственных мест Казанского Кремля прошел показ моноспектакля «Сундук абики». Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Курше». Спектакль – это душевная история о семейных ценностях и татарских традициях, причем зрители не просто наблюдают за происходящим, а сами участвуют в действии.

Автор и исполнитель спектакля – артист Руслан Риманас. Он объяснил, что постановка – это путешествие в детство, к бабушкам (абикам, если использовать заимствованное из татарского слово) и их сундукам, полным самых разных вещей. Каждая вещь из сундука – например, старинный рубель для глажки или яркое одеяло – становится началом игры, танца или общего приготовления татарских треугольников – эчпочмаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не думали, что в такую погоду придет так много народу. И впервые зрители были такими участливыми!» – сказал Руслан.

По сюжету, для начинки пирожков нужно было использовать курочку. Обычно зрители сами подсказывают артисту этот вариант. Но в этот раз все хором закричали: «Нет, не надо ее!». Курочку «помиловали», пирожки сделали по-другому, а у артиста и публики осталось удивление от такого дружного проявления доброты.

Зрители собрались самые разные. Рядом с родителями и маленькими детьми, которые смотрели, затаив дыхание, оказались две пары студентов. Они просто гуляли по Кремлю и случайно увидели спектакль. Одного из молодых людей артист сразу же позвал присоединиться к действию.

«Они посмотрели спектакль до конца с большим интересом, потом стали спрашивать, кто выступал, – с улыбкой заметил Руслан. – Очень приятно, что клоунада нравится людям любого возраста».

Кроме того, по словам артиста, на показ пришли его постоянные зрители, которые видели спектакль уже пять или шесть раз. «Каждое представление получается разным. И сегодня, прямо среди снежной пурги, мы все вместе создали островок тепла и добра», – объяснил он.

Руслан рассказал «Татар-информу», как появилась идея спектакля. «Этот спектакль посвящен моим родным бабушкам и дедушкам, моим прабабушкам. Тем воспоминаниям, как мы просыпались утром в деревне, ели пирожки и шли копать картошку», – признался он.

Для него это личная история и часть большого творческого поиска. «Мне интересно изучать, что такое национальная клоунада. Для меня очень важно не высмеивать, а с юмором и добротой погружать зрителя в атмосферу, знакомить с культурой», – подчеркнул артист.

Он добавил, что часто половина зала – это туристы. И спектакль «Сундук абики» для них становится теплым и живым знакомством с татарскими обычаями.

Участие в фестивале «Курше» для этого спектакля стало логичным шагом. Как заметил Руслан, фестиваль занимается не только организацией мероприятий, но и хочет укреплять связи между соседями с помощью самых разных активностей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас, в городе, где все постоянно куда-то спешат, очень важно иногда остановиться и просто почувствовать радость. «Курше» – это такая большая общая передача добра. Когда свет исходит не только от нас, артистов, но и от каждого, кто пришел на мероприятие», – заключил Руслан Риманас.

Артист пояснил, что в первую очередь он хотел донести до зрителя, как важно ценить своих близких, любить их, уважать и беречь свою культуру и свою семью, помнить свою историю и знать ее. А еще – беречь это семейное тепло и волшебство и делиться им с другими.