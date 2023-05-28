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Руc Тат
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Общество 28 мая 2023 12:58

Глава исполкома Челнов проголосовал за будущего депутата Госсовета РТ

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Глава исполкома Челнов проголосовал за будущего депутата Госсовета РТ

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов проголосовал на участке за будущего депутата Государственного Совета Татарстана. Кадры появились в Telegram-канале Автограда.

«Выбираем наших депутатов. Это очень важно, и к этому я приучаю своих детей. Когда они подрастут, то тоже будут ходить на выборы», — сказал чиновник.

Между тем кандидат в депутаты Госсовета Руслан Нигматулин лично объезжает избирательные участки: «Радует то, что люди в выходной день приходят и голосуют, спасибо!» — заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах открыты 24 избирательных участка для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ VI созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе Автограда. Голосование продлится до 20 часов.

Решение о проведении довыборов было принято после досрочного сложения полномочий депутатом Олегом Коробченко, который с 15 июня прошлого года стал министром промышленности и торговли Татарстана.

На дополнительных выборах депутата Госсовета региона зарегистрировано шесть кандидатов. Общее количество избирателей в округе превышает 53 тыс. человек.

Фото, видео: Telegram-канал мэрии Автограда.

#Набережные Челны #депутат Госсовета РТ
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