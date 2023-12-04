Руслан Ганиев стал новым гендиректором тепличного комбината «Майский»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 декабря генеральным директором тепличного комбината «Майский» в Зеленодольском районе стал Руслан Ганиев. Об этом говорится в базе данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ.

Руслан Ганиев занял место отца — депутата Государственного Совета Татарстана Ильшата Ганиева, который скоропостижно скончался 23 ноября. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе Зеленодольского района.

На сайте самого комбината Руслан Ганиев пока значится как заместитель генерального директора — эту должность он занимал с 2019 года.

Свою карьеру он начал в 2008 году в должности экономиста ОАО «Татэнерго», затем начал работу в комбинате «Майский». До 2009 года работал ведущим экономистом, в 2010-2012 годах — начальником финансово-экономического управления.

С 2012 по 2017 год занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2017-го по 2018-й — финансового директора комбината.