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Руслан Ганиев стал новым гендиректором тепличного комбината «Майский»
С 1 декабря генеральным директором тепличного комбината «Майский» в Зеленодольском районе стал Руслан Ганиев. Об этом говорится в базе данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ.
Руслан Ганиев занял место отца — депутата Государственного Совета Татарстана Ильшата Ганиева, который скоропостижно скончался 23 ноября. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе Зеленодольского района.
На сайте самого комбината Руслан Ганиев пока значится как заместитель генерального директора — эту должность он занимал с 2019 года.
Свою карьеру он начал в 2008 году в должности экономиста ОАО «Татэнерго», затем начал работу в комбинате «Майский». До 2009 года работал ведущим экономистом, в 2010-2012 годах — начальником финансово-экономического управления.
С 2012 по 2017 год занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2017-го по 2018-й — финансового директора комбината.
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