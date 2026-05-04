Общество 4 мая 2026 13:20

Руслан Гаджиев: Одна из основных задач депутата – улучшение повседневной жизни людей

Одной из основных задач депутата является улучшение повседневной жизни людей в регионе, от которого он избран. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев в интервью Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ.

«Жизнь состоит из мелочей, и основная задача депутата, помимо законотворчества, – это улучшение жизни людей в том регионе, в котором они живут. По разным вопросам обращаются: где-то котел, где-то электрику провести, где-то крышу покрыть», – отметил парламентарий.

При этом депутат выразил уверенность, что в Татарстане выстроена эффективная система взаимодействия между депутатами и исполнительной властью и что это позволяет оперативно реагировать на обращения. В связи с этим он вспомнил о ситуации в селе Карамалы, когда после пожара семья осталась без жилья. По его словам, благодаря совместным усилиям местных жителей, властей и депутатов удалось быстро оказать необходимую помощь.

Полностью интервью Руслана Гаджиева читайте на сайте «Татар-информа».

читайте также
Гаджиев: «Татарстан показывает модель, где технологии, экономика и социальное развитие идут вместе»
