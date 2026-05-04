Гаджиев: «Татарстан показывает модель, где технологии, экономика и социальное развитие идут вместе»

В преддверии 9 Мая депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев дал интервью Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ. В центре внимания – поддержка участников СВО, гуманитарная работа региона, технологическое развитие Татарстана и роль депутатов в решении реальных проблем людей.





Руслан Гаджиев: «Татарстан традиционно входит в число опорных регионов страны и во многом движется в числе лидеров»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В преддверии Дня Победы особенно важно говорить о поддержке тех, кто сегодня защищает страну. Насколько эта тема стала приоритетной в вашей работе?

– Поддержка участников специальной военной операции и их семей – это системная государственная работа. Уже принято более 160 федеральных законов, которые охватывают широкий круг вопросов: от выплат и социальных гарантий до образовательных льгот. В частности, вдовы военнослужащих получили возможность бесплатно получать высшее образование, а дети участников СВО – приоритет при поступлении в вузы. Это дает бойцам уверенность и позволяет им выполнять задачи, не думая о бытовых и социальных проблемах семей.

– Вы больше месяца назад были на передовой, отправляли гуманитарную помощь нашим бойцам. Как это устроено на практике?

– Здесь важна именно системность. Татарстан с первых дней выстроил четкую работу по поддержке бойцов и новых территорий. Уже в марте пошли первые гуманитарные грузы. Это не разовые акции – это постоянная работа, в которую вовлечены и руководство республики, и муниципалитеты, и общественность. Дети передают письма бойцам, и эта живая связь очень важна.

Есть и конкретные примеры. В Лисичанске после освобождения не было хлеба, и Татарстан оперативно направил туда муку. На месте наши военнослужащие организовали выпечку хлеба для жителей. Это показывает моральный дух наших бойцов, наших защитников.

«Татарстан с первых дней выстроил четкую работу по поддержке бойцов и новых территорий. Уже в марте пошли первые гуманитарные грузы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Можете привести пример адресной помощи, когда приходилось действовать быстро?

– Такие ситуации бывают. Один из последних случаев – семья бойца из Татарстана попала в серьезное ДТП в Волгограде. Его дочери срочно потребовалась высокотехнологичная медицинская помощь, которую могли оказать только в Москве. По обращению мы оперативно организовали эвакуацию, и ребенок был доставлен в столицу, где врачи оказали необходимое лечение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Такие истории особенно остаются в памяти.

– В числе приоритетов сегодня часто называют экологическую безопасность и развитие промышленных городов. Что, на ваш взгляд, важно для Татарстана в ближайшей перспективе?

– Основные задачи уже определены в рамках государственной политики. Татарстан традиционно входит в число опорных регионов страны и во многом движется в числе лидеров. Те ориентиры, которые обозначены руководством республики и Президентом России, – это, прежде всего, технологическое развитие и укрепление технологического суверенитета.

За последние годы Татарстан действительно сделал серьезный шаг вперед. Это касается и цифровых решений, и локализации высокотехнологичных производств. Хороший пример – Иннополис, один из немногих городов, построенный практически с нуля после распада Советского Союза. Сегодня это полноценный центр притяжения специалистов и технологий, где создаются разработки, в том числе в сфере беспилотных систем, которые применяются в сельском хозяйстве, кадастровых работах и других гражданских направлениях.

Важно, что технологическое развитие здесь напрямую связано с качеством жизни людей. Большое внимание уделяется и сельским территориям, где также внедряются современные решения. Сегодня сельское хозяйство становится высокотехнологичной отраслью.

По сути, Татарстан показывает модель, где технологии, экономика и социальное развитие идут вместе. И этот задел, который уже создан, важно дальше последовательно развивать.

«Технологическое развитие в Татарстане напрямую связано с качеством жизни людей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

– В повседневной работе депутата много говорят о крупных решениях. А с чем обращаются люди чаще всего?

– Жизнь состоит из мелочей. Большинство обращений очень жизненные: ремонт жилья, коммунальные вопросы, бытовые проблемы. Где-то нужно помочь с крышей, где-то с отоплением или электрикой. Но за каждым таким обращением стоит конкретная человеческая ситуация.

В Татарстане так выстроена работа, что исполнительная власть всегда реагирует на наше обращение. Если где-то нужна помощь, мы, безусловно, подключаемся. В этом и есть работа депутата – улучшать жизнь людей и развивать республику.

Был случай в селе Карамалы – пожар, семья осталась без дома. В таких ситуациях важно, что люди не остаются одни: подключаются и жители, и администрация, и мы. В Татарстане и в России в целом люди всегда объединяются вокруг общей беды, вместе помогают решать даже самые сложные ситуации.

– В последнее время мы говорим о возрождении духовных ценностей. Какие ценности главные для вас?

– Для меня ключевая ценность – это семья. Именно в семье формируется все остальное: уважение к родителям, к старшим, отношение к людям и к жизни. Для Татарстана это тоже естественная основа, на которой многое держится. Сохранение семейных ценностей дает внутреннюю опору и силы для дальнейшего развития.

– Какие места в Татарстане для вас особенно близки?

– В первую очередь это, конечно, Казанский Кремль – уникальное место, где рядом находятся и храм, и мечеть. Это символ того, как в Казани исторически сосуществуют разные культуры и религии. Также для меня важны башня Сююмбике, мечеть «Кул Шариф».

Есть и исторические центры – Болгар, Свияжск, которые несут в себе огромный культурный и духовный смысл.

И, конечно, новые точки притяжения, которые уже стали частью современной Казани. Например, театр Камала, который органично вписался в архитектурный облик города и отражает татарский культурный код.

Вообще Татарстан – это пример того, как разные традиции и конфессии живут в гармонии. Это и ислам, и православие, и уважение к вере друг друга. Такое единство народов и религий – важная основа общественного согласия, и это тот пример, который, на мой взгляд, важен не только для республики, но и для страны в целом.