Руководству РТ представлен новый глава Центра по обеспечению деятельности Казначейства РФ

Руководству Татарстана представлен новый глава межрегионального филиала федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани Рустем Сибгатуллин. Об этом стало известно на совещании в режиме ВКС с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Напомним, что ранее Сибгатуллин в течение пяти лет занимал должность первого заместителя министра экономики Татарстана — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции. О том, что он покидает Минэкономики РТ, стало известно 8 июля.

В новой должности он сменил Амину Хусаинову, которая возглавляла центр с 2016 года. Она, в свою очередь, была назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при Правительстве РФ.