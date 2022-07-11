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Экономика
11 июля 2022  08:37

Руководству РТ представлен новый глава Центра по обеспечению деятельности Казначейства РФ

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Руководству Татарстана представлен новый глава межрегионального филиала федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани Рустем Сибгатуллин. Об этом стало известно на совещании в режиме ВКС с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Напомним, что ранее Сибгатуллин в течение пяти лет занимал должность первого заместителя министра экономики Татарстана — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции. О том, что он покидает Минэкономики РТ, стало известно 8 июля. 

В новой должности он сменил Амину Хусаинову, которая возглавляла центр с 2016 года. Она, в свою очередь, была назначена проректором по инфраструктуре Финансового университета при Правительстве РФ.

#Минэкономики РТ #новое назначение
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