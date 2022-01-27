Руководство «Татмедиа» соболезнует родным бывшего главного редактора газеты «Авангард»

Руководство и коллектив АО «ТАТМЕДИА» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной журналиста, бывшего главного редактора газеты «Авангард» Людмилы Путятинской.

«Сегодня на 67-м году после тяжелой болезни ушла из жизни Людмила Путятинская, посвятившая журналистике более 20 лет, 11 из которых возглавляла редакцию тетюшской газеты. Благодаря большому опыту она всегда оставалась для сотрудников редакции авторитетом и примером», — отмечается в некрологе.

За плечами Людмилы Путятинской немалый багаж знаний. Она окончила Казанский педагогический институт, получив специальность учителя русского языка и литературы. Сначала работала пионервожатой, потом секретарем Тетюшского райкома комсомола по работе с учащейся молодежью, в идеологическом отделе райкома партии, в Совете Тетюшского района. До последних своих дней Людмила Михайловна работала журналистом. Она с легкостью писала на любые темы.

Людмила Михайловна — умный, светлый, внимательный, справедливый, доброй души человек. Ее личностные качества, высокий профессионализм, богатый жизненный опыт, открытость снискали глубокое уважение со стороны друзей и коллег.

«Людмила Путятинская навсегда останется в наших сердцах. Приносим глубокие соболезнования родным и близким», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.