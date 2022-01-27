Журналист Людмила Путятинская скончалась на 67-м году жизни

Сегодня на 67-м году после продолжительной болезни ушла из жизни журналист Людмила Путятинская. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в редакции филиала АО «Татмедиа» редакции газеты «Авангард» (Тетюши).

«Она ушла тихо. Сегодня на рассвете», — поделилась корреспондент газеты «Авангард» Галина Тазетдинова.

Людмила Путятинская родилась 27 мая 1955 года. Начала работать журналистом в 1981 году и проработала в тетюшской редакции вплоть до 1989 года. «Непосредственно главным редакторам газеты она стала 22 июня 2006 года. Редакторскую деятельность осуществляла до 15 декабря 2017 года», — рассказала коллега умершей.

Даже после этого, уйдя с поста главного редактора, она работала корреспондентом в Кайбицком районе Татарстана. «До последних дней жизни», — уточнила собеседница агентства.

Руководство и коллектив АО «ТАТМЕДИА» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной журналиста, бывшего главного редактора газеты «Авангард» Людмилы Михайловны Путятинской.