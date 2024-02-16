Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Шамиля Бадамшина. Бывший начальник Государственной налоговой инспекции по РТ скончался 16 февраля на 85-м году жизни.

«Бадамшин был успешным администратором, который сочетал в себе черты профессионального государственного служащего и яркой личности. Настойчивость в достижении поставленной цели, преданность избранному делу, верность своим идеалам и убеждениям, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Бадамшине Шамиле Сагитовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Шамиль Бадамшин родился 21 ноября 1939 года в городе Котлас Архангельской области. После окончания Ангренского горного техникума работал арматурщиком в строительном управлении «Узбекшахстроя». В 1961 году переехал в Казань, где стал слесарем трамвайного парка.

После службы в рядах Советской Армии в 1965 году поступил в Казанский финансово-экономический институт. Будучи студентом 2-го курса отправился на освоение целинных и залежных земель в Казахскую ССР.

С 1969 по 1990 год Шамиль Сагитович занимал различные должности в Минфине Татарской АССР, прошел профессиональный путь от старшего ревизора до заместителя министра финансов Татарской АССР.

В 1990-м ему было доверено возглавить и наладить работу созданной Государственной налоговой инспекции Минфина Татарской АССР, которая в 1992 году была преобразована в Государственную налоговую инспекцию по РТ.

«В непростой переходный период под его руководством решались сложные задачи по пополнению доходной части бюджетов всех уровней и контролю за полнотой и правильностью начислений налоговых платежей. Одновременно с формированием организационной структуры нового государственного органа внедрялись эффективные формы работы инспекции, которые позволяли финансово обеспечить социально-экономическое развитие Республики Татарстан», — сказано в некрологе.

С 1998 по 2010-й Бадамшин являлся помощником руководителя республики — он обеспечивал взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования, находил оптимальные решения самых сложных проблем.

За многолетний плодотворный труд и достижения Бадамшин был отмечен высокими наградами, среди них орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», Почетная грамота РТ, Благодарственное письмо Президента РТ. Присвоено почетное звание заслуженного экономиста РТ.

Подписали мемориальный текст Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, Управляющий делами Раиса Республики Татарстан Муслих Ситдиков, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Управления ФНС России по РТ Марат Сафиуллин, председатель Республиканского Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков и председатель Совета ветеранов Администрации Раиса РТ Ирина Терентьева.