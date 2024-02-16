В УФНС РФ по РТ выразили соболезнования в связи со смертью Бадамшина

Фото: УФНС РФ по РТ

Коллектив УФНС РФ по РТ выразил соболезнования родным и близким первого начальника Госналоговой инспекции по Татарстану Шамиля Бадамшина в связи с его смертью.

«Коллектив УФНС России по Республике Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины первого начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Татарстан Бадамшина Шамиля Сагитовича», – говорится в сообщении.