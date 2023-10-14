Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Гелия Кобелева

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью бывшего председателя плановой и бюджетно-финансовой комиссии Верховного Совета РТ, председателя постоянной комиссии Госсовета РТ по бюджетно-финансовым вопросам Гелия Кобелева. Бывший депутат и директор Фонда приватизации РТ скончался накануне на 86-м году жизни.

«Кобелев был целеустремленным и талантливым организатором, чутким и внимательным наставником. Его деловые и человеческие качества, преданность делу, высокий профессионализм, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание», — говорится в некрологе.

Гелий Васильевич родился 15 июня 1935 года в Елабуге. Трудовую деятельность начал токарем на Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова. После того, как в 1961 году окончил Казанский финансово-экономический институт, работал на комсомольских и партийных должностях. В 1973-м избран председателем исполкома Московского районного Совета народных депутатов города Казани, в 1981-м стал первым секретарем Московского райкома КПСС Казани.

Кобелев внес большой вклад в становление государственности и парламентаризма в Татарстане. С 1985-го входил в состав Верховного Совета ТАССР XI созыва и XII созывов, возглавлял плановую и бюджетно-финансовую комиссию Верхового Совета ТАССР. Являлся депутатом Госсовета РТ I созыва, был членом Президиума и председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам ГС РТ.

Его практический опыт был востребован на различных должностях, связанных с финансовым обеспечением социально-экономического развития республики. Он активно участвовал в создании системы привлечения инвестиций в экономику региона и повышении ее финансовой самостоятельности в новых рыночных условиях. Был одним из инициаторов принятия законодательных актов, подписания соглашений в бюджетной сфере, которые позволили укрепить доходную часть республиканского и местных бюджетов. С его именем связано создание ОЭЗ «Алабуга», которая сегодня является одной из самых успешных в стране.

Многолетний плодотворный труд и достижения Кобелева отмечены высокими наградами, в их числе орден Трудового Красного знамени, медаль «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет образования ТАССР», почетное звание «Заслуженный экономист РТ», Почетная грамота РТ, почетный знак Госсовета РТ «За вклад в развитие парламентаризма».

«Светлая память о Гелии Васильевиче Кобелеве навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в документе.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр финансов Радик Гайзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Отмечается, что гражданская панихида пройдет 15 октября в 12:00 в прощальном зале Похоронного комплекса «Курган» (Мамадышский тракт, № 179). Похороны состоятся на территории комплекса.