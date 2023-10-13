Скончался бывший депутат и директор Фонда приватизации РТ Гелий Кобелев

На 86-м году жизни скончался Гелий Кобелев. В разные годы он был депутатом Верховного Совета ТАССР XI и XII созывов, народным депутатом Татарстана I созыва, членом президиума Государственного Совета РТ, директором Фонда приватизации республики.

«Долгие годы Гелий Васильевич был председателем постоянной Комиссии по прогнозу и бюджетно-финансовым вопросам, депутатом Государственного Совета, прекрасно работал в столице Татарстана», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

Он сообщил, что похороны Кобелева состоятся в воскресенье, 15 октября. Депутаты уже связались с его родственниками и оказали необходимую помощь. «Мы соберем группу депутатов, особенно ветеранов, которые с ним работали и хорошо его знали, и отдадим последние почести этому человеку», — подчеркнул глава парламента.

В память о Гелии Кобелеве на заседании президиума Госсовета была объявлена минута молчания.

Кобелев окончил Казанский финансово-экономический институт в 1961 году. Трудовую деятельность начал после окончания ремесленного училища в 1953 году. За 14 лет прошел путь от токаря до начальника цеха на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.