Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Гарая Рахима

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью татарского поэта Гарая Рахима — народного писателя Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ и лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Гарай Рахим родился 15 июля 1941 года в селе Федотовка Шугуровского района ТАССР (ныне Лениногорский муниципальный район). В 1967 году он окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, в 1981 году — Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького.

Гарай Рахим пришел в литературу в середине 60-х годов и сразу привлек внимание своеобразием своей поэтической интонации, близкой к народным песенным традициям, органически соединяющей лиризм, философскую глубину, публицистичность и тонкий юмор.

Свою трудовую творческую деятельность он начал в 1967 году в редакции газеты «Татарстан яшьләре» литературным сотрудником, работал в Татарском книжном издательстве, в Союзе писателей ТАССР, в редакции журнала «Казан утлары». В 1980 году Гарай Рахим был приглашен в Союз писателей РСФСР на должность старшего консультанта по национальным литературам, а затем был назначен ответственным секретарем Комиссии по тюркоязычным литературам Поволжья и Урала. После возвращения в Казань в 1987 году Гарай Рахим работал заместителем председателя Союза писателей ТАССР, затем заведующим отделом редакции газеты «Шәһри Казан», с 1992 по 2009 год работал в Аппарате Государственного Совета Республики Татарстан.

Гарай Рахим написал более 35 сборников стихотворений, прозы и детской литературы. Он являлся соавтором сценария многосерийного художественного фильма, посвященного истории тюркских народов IV–XII веков «Сага древних Булгар», был одним из составителей «Татар балалар поэзиясе антологиясе» («Антология татарской детской поэзии»), «Татар поэзиясе антологиясе» («Антология татарской поэзии»). Произведения Гарая Рахима переведены на русский, башкирский, английский, немецкий, венгерский и другие языки.

В 1984 году за спектакль в Татарском государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля «Каһәрләнгән мәхәббәт» («Кара за любовь») по повести М. Гафури «Кара йөзләр» («Черноликие») ему была присуждена Государственная премия ТАССР имени Габдуллы Тукая.

Весомым было участие Гарая Рахима в литературной обработке текста Гимна Республики Татарстан на татарском языке.

После выхода на заслуженный отдых Гарай Рахим продолжал активную общественную и творческую деятельность.

Высокое мастерство и добросовестный труд Гарая Рахима были отмечены высокими наградами, в числе которых медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Народный писатель Республики Татарстан».

Гарая Рахима отличали большая ответственность, трудолюбие, добросердечное отношение к людям, бесконечная преданность своему делу. Многогранное творчество Гарая Рахима превратилось в общенациональное достояние, нашло свою дорогу к душам читателей.

Светлая память о любимом писателе, талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин.