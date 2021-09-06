Скончался поэт и писатель Гарай Рахим

фото: архив ИА «Татар-информ»

На 81-м году жизни скончался известный татарстанский поэт, писатель Гарай Рахим (Григорий Родионов). Об этом на своей странице в Facebook заявил писатель Разиль Валеев.

«Прощай, наш коллега и близкий друг! Пусть его место будет в раю», — говорится в сообщении.

Гарай Рахим родился 15 июля 1941 года в селе Федотовка Лениногорского района Татарстана. Работал корреспондентом республиканской газеты «Татарстан яшьләре», редактором в Татарском книжном издательстве, консультантом, а затем заместителем председателя Союза писателей РТ, завотделом прозы журнала «Казан утлары».

За годы работы он написал более 35 сборников стихотворений, прозы и детской литературы. Он творил на татарском, русском, башкирском языках.

Также является автором пьес и либретто для казанских театров. За одно из них — для оперы «Каһәрләнгән мәхәббәт» («Кара за любовь») по повести М. Гафури «Кара йөзләр» («Черноликие») — в 1984 году он получил государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая.