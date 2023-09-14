Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Флеры Сулеймановой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в возрасте 84 лет умерла народная артистка Татарстана Флера Сулейманова. Душевность, искренность и умение передать глубокий смысл сделали многие песни в ее исполнении достоянием золотого фонда татарской эстрады, говорится в телеграмме с соболезнованиями от руководства РТ.

Флера Сулейманова родилась в марте 1939 года в Камско-Устьинском районе ТАССР. В 1955 году она начала трудовую деятельность штамповщицей на Казанском валяльно-войлочном комбинате, параллельно учась в вечерней школе, занимаясь художественной самодеятельностью в хоре, организованном и руководимом композитором Сарой Садыковой.

В 1960 году Сулейманова переехала в Казахстан, где стала солисткой-вокалисткой в Актюбинской филармонии, вокалисткой в Казахстанском государственном гастрольно-концертном объединении «Казахконцерт», а затем — с 1962 по 1966 год — была солисткой-вокалисткой Ульяновской областной филармонии.

После артистка вернулась в родную ТАССР, где трудилась в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, а затем в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР. Именно в эти годы произведения в ее исполнении попали в фонд радио.

В течение 20 лет — с 1971 по 1991 год — она являлась вокалисткой эстрады Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая. Основой ее богатого репертуара стали народные песни и песни известных татарских композиторов, в том числе Сары Садыковой, в ансамбле которой начиналась творческая карьера артистки.

«В ее исполнении песни „Сахралар“, „Урманнарда йөрдем“, „Туйлар узгач“, „Иртә дә генә торам“, „Алтын-көмеш“ стали популярными среди зрителей и заняли свое достойное место в золотом фонде татарской эстрады. Душевность, искренность, передача глубокого смысла и выразительность всегда являлись отличительными чертами ее исполнительского мастерства», — отмечается в некрологе.

Даже уйдя на отдых Флера Сулейманова активно принимала участие в клубе ветеранов сцены Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая «Илһамият» («Вдохновение»).

Народная артистка Татарстана запомнится зрителю не только исполненными песнями, но и беззаветным служением любимому делу, интеллигентностью и добротой.

Телеграмму подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов и директор Татарской государственной филармонии им. Тукая Кадим Нуруллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прощание с Флерой Сулеймановой состоится завтра в казанской мечети «Аль-Марджани».