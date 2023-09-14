Прощание с народной артисткой Флерой Сулеймановой пройдет завтра в мечети «Марджани»

Церемония прощания с народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой состоится завтра, 15 сентября, в казанской мечети «Аль-Марджани».

«Панихиду назначили на 12.30, когда люди выходят с пятничного намаза», — сообщил корреспонденту «Татар-информа» директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин.

Флера Сулейманова будет похоронена на кладбище «Курган» на аллее известных личностей.

Артистка скончалась сегодня утром в больнице на 85-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».