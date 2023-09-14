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Прощание с народной артисткой Флерой Сулеймановой пройдет завтра в мечети «Марджани»
Церемония прощания с народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой состоится завтра, 15 сентября, в казанской мечети «Аль-Марджани».
«Панихиду назначили на 12.30, когда люди выходят с пятничного намаза», — сообщил корреспонденту «Татар-информа» директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин.
Флера Сулейманова будет похоронена на кладбище «Курган» на аллее известных личностей.
Артистка скончалась сегодня утром в больнице на 85-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».
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