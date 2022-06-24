Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Фатиха Сибагатуллина

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного и политического деятеля Фатиха Сибагатуллина. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Политик скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Гражданская панихида состоится завтра, 25 июня, во Дворце земледельцев (ул. Федосеевская, д. 36, 1-й этаж, актовый зал). Мероприятие начнется в 8 часов утра.

Фатих Саубанович Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в деревне Апазово Кзыл-Юлского района Татарской АССР (ныне Арский район Республики Татарстан). В 1973 году окончил Казанский государственный ветеринарный институт имени Н. Э. Баумана, в 1987-м — Саратовскую высшую партийную школу, в 2005-м — Казанский финансово-экономический институт имени В. В. Куйбышева. Являлся доктором ветеринарных наук, профессором Казанской государственной академии ветеринарной медицины.

Свою трудовую деятельность Сибагатуллин начал в 1966 году рабочим совхоза «Ватан» Арского района ТАССР. После получения высшего образования работал главным ветеринарным врачом в совхозе «Бишнинский» Зеленодольского района и колхозе «Чапаев» Балтасинского района. В 1976-м стал председателем колхоза «Правда» Балтасинского района. С 1980 по 1991 год занимал ответственные должности в местных органах власти и партийных организациях в Балтасинском, Арском и Мамадышском районах.

В 1991 году Фатих Сибагатуллин был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, а в 1995-м стал заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ. Во время работы на этих должностях им были разработаны и внедрены инновационные мероприятия, которые «позволили получать высокую урожайность зерна и обеспечить гарантированную кормовую базу для животноводства республики». Проводилась целенаправленная работа по модернизации технической оснащенности агропромышленного комплекса, отмечается в некрологе.

С 1996 по 2007 год Сибагатуллин возглавлял Нурлатский район Татарстана. Под его руководством в районе «были достигнуты высокие социально-экономические показатели, поступательно развивалось сельское хозяйство, район стал лидером по производству зерна».

Фатих Сибагатуллин избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР, народным депутатом Татарской АССР, депутатом Государственного Совета Республики Татарстан I и II созывов, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов. Он был инициатором и разработчиком многих законопроектов в области развития сельского хозяйства, принимал активное участие в выстраивании конструктивных взаимоотношений между федеральными и республиканскими органами государственной власти.

Кроме того, Сибагатуллин активно занимался научной деятельностью, основными направлениями которой являлись совершенствование ветеринарной службы, улучшение пород крупного рогатого скота. Он был членом многих российских и международных академий, в том числе членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан. Являлся лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

В некрологе также утверждается, что с особым интересом политик изучал историю татарского народа. Среди его работ — такие сочинения, как «От Аттилы до президента», «Мифы и легенды», «Великие татары — строители и защитники государства Российского», «Татары и евреи».



Многолетний плодотворный труд и заслуги Сибагатуллина были отмечены высокими наградами, в числе которых — ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов и «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «В память 1000-летия Казани», почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный эколог Республики Татарстан», почетная грамота Республики Татарстан.

«Ф. С. Сибагатуллин был целеустремленным и талантливым организатором, чутким и внимательным наставником. Активная жизненная позиция, патриотизм, высокое чувство общественного долга и преданность делу отличали его на всех участках, где довелось решать сложные и масштабные задачи. Светлая память о Сибагатуллине Фатихе Саубановиче, человеке уникальной судьбы, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в заявлении татарстанского руководства.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, главы Нурлатского, Мамадышского и Арского районов Алмаз Ахметшин, Анатолий Иванов и Ильшат Нуриев, президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов и ректор Казанской академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана Рустам Равилов.