Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Фандаса Сафиуллина — общественного и политического деятеля, депутата Госдумы Федерального Собрания РФ третьего созыва (1999–2003), депутата республиканского парламента двух созывов (1990–1999). Он скончался 10 октября 2021 года на 86-м году.

Фандас Сафиуллин родился 17 августа 1936 года в деревне Мальбагуш Азнакаевского района Татарской АССР. Окончил в 1957 году Саратовское танковое училище, в 1970 году Белорусский государственный университет. Более 34 лет служил в Вооруженных Силах СССР, в 1988 году вышел в отставку в звании полковника, затем в течение двух лет работал старшим преподавателем, доцентом в Казанском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск.

В 1990 году Фандас Сафиуллин был избран народным депутатом Верховного Совета ТАССР XII созыва, являлся председателем постоянной Комиссии по делам ветеранов войны, труда, инвалидов и милосердию. В 1995 году был избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан I созыва, в 1999 году — депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III созыва, с января 2000 года работал в Комитете Государственной Думы по международным делам.

Фандас Сафиуллин был инициатором и разработчиком многих законопроектов в области развития государственности и политической системы Республики Татарстан, принимал активное участие в выстраивании конструктивных взаимоотношений между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан.

Фандас Сафиуллин последовательно выступал за сохранение и развитие национальной культуры татарского народа, татарского языка, содействовал созданию системы национального образования, участвовал в разработке республиканского закона «О языках народов Республики Татарстан».

За период работы в законодательных органах государственной власти Фандас Сафиуллин внес достойный вклад в развитие социально-гуманитарной сферы, укрепление парламентаризма и институтов гражданского общества.

Многолетний плодотворный труд и заслуги Фандаса Сафиуллина были отмечены высокими наградами, в числе которых орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», Почетная Грамота Республики Татарстан.

Фандасу Сафиуллину всегда были присущи невероятная энергичность, высокое чувство общественного долга и особая внутренняя культура. Его активная жизненная позиция, профессионализм и принципиальность снискали заслуженный авторитет и глубокое уважение. Светлая память о Сафиуллине Фандасе Шакировиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин, Глава — Председатель Совета Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин, депутат Госсовета РТ Разиль Валеев.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Фандас Сафиуллин по собственному завещанию похоронен на казанском кладбище «Курган».