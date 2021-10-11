Фандас Сафиуллин по собственному завещанию похоронен на казанском кладбище «Курган»

Фото: Салават Камалетдинов

Татарская общественность простилась с видным общественным и политическим деятелем Татарстана Фандасом Сафиуллиным. В соответствии с собственным завещанием он похоронен на казанском кладбище «Курган».

В церемонии прощания, организованной во дворе мечети «Аль-Марджани», приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутаты, писатели и общественные деятели.

«Наш народ понес великую утрату. Много лет мы с Фандасом Сафиуллиным служили республике. Он активно участвовал в исторических событиях, [происходивших] в нашей республике. Своей новой историей республика обязана таким людям — Фандасу Сафиуллину и другим. Сегодня мы с ним прощаемся», — сказал Фарид Мухаметшин.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, депутатов Госсовета РТ и от своего собственного имени глава татарстанского парламента выразил признательность Фандасу Сафиуллину. «Он во многом был для нас учителем. Вложил свои усилия в развитие республики», — подчеркнул Мухаметшин.

С прощальными речами также выступили друзья и соратники Фандаса Сафиуллина Разиль Валеев и Индус Тагиров, а также председатель Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Гражданскую панихиду провел председатель Союза писателей Татарстана, депутат Госсовета РТ Ркаиль Зайдулла. Сын покойного Рустам Сафиуллин выразил благодарность пришедшим на церемонию прощания.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», татарстанский политик и общественник Фандас Сафиуллин скончался накануне на 86-м году жизни. Он несколько раз избирался депутатом республиканского парламента. С 1999 по 2003 год был депутатом Государственной Думы ФС РФ III созыва.